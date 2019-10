Vídeo: concurso do TJAM teve mais de 45% de privação de candidatos

O Cebraspe divulgou na noite desse domingo (13) um balanço da participação dos candidatos no concurso público para servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), cujas provas aconteceram em Manaus e nos municípios de Tabatinga e Parintins. Com 68.750 candidatos inscritos, o certame oferta 160 vagas além de cadastro de reserva.

O índice de abstenção, no período da manhã, quando da realização das provas para candidatos que concorrem ao cargo de Analista Judiciário (nível superior), ficou em 25,87%. No período da tarde, ocasião em que prestaram o exame os candidatos que concorrem ao cargo de Assistente Judiciário (nível médio), a abstenção foi de 21,91%.

O presidente da Comissão do Concurso, desembargador Ari Moutinho, visitou alguns locais de prova durante o dia. “Nossa presença nos locais de prova com os demais membros da comissão foi para conferir o andamento do certame, que está sendo realizado com transparência e lisura e dentro da normalidade, sem intercorrências relevantes. Tivemos um número muito expressivo de candidatos inscritos, o que demandou a organização de uma grande estrutura para a realização das provas e estamos muito satisfeitos com o andamento”, afirmou o desembargador.

Conforme o Edital n.º 1, os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na data provável de 15 de outubro, a partir das 19h (horário de Brasília), no endereço eletrônico: https://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_am_19_ .

Das 160 vagas ofertadas pelo concurso do TJAM 20 são para o cargo de Analista Judiciário (nível superior), todas para a capital. Nas demais 140 vagas, de Assistente Judiciário (nível médio), 127 são para Manaus e 13 para o interior (7 destinadas à Sub-Região do Alto Solimões - abrangendo as comarcas de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Amaturá - e seis para a Sub-Região do Baixo Amazonas (comarcas de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã e Urucará).

