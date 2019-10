Sepror abre inscrições para curso de cultivo de mandioca

Manaus- A Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas (Sepror), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM), por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), realiza na quarta (16) e na segunda-feira (21), das 9h às 11h, o curso “Tecnologias para o Cultivo de Mandioca no Estado do Amazonas”, dando continuidade à capacitação de produtores rurais e interessados em trabalhar no setor primário.

Com aulas transmitidas via Centro de Mídias, e carga horária de 4 horas, o curso será ministrado pelos engenheiros agrônomos, Pedro Chaves da Silva e Anecilene Cíntia Buzaglo, e pela técnica agropecuária, Suzamar da Silva Santos.

A aula on-line será transmitida aos 62 municípios do estado do Amazonas, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), onde poderão ser feitas as inscrições.

O curso tem por objetivo proporcionar ferramentas úteis para o público interessado, e que serão habilitados para conhecer e entender os processos de utilização técnica e tecnologias disponíveis para o desenvolvimento da cultura da mandioca.

Os interessados podem procurar o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), da cidade em que reside; ou em Manaus, no Departamento Pedagógico da Sepror, localizado no conjunto Atílio Andreazza, Japiim. Para mais informações, os números para contato são (92) 99206-2377 ou 99500-4661.

*Com informações da assessoria