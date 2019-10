Vídeo: mais de 30 motoristas são flagrados dirigindo bêbados no AM

Manaus- No último final de semana, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) multou 34 motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool. Oito foram presos em flagrante por apresentarem índice de álcool de 0,34, ou mais, miligramas de álcool por litro de ar expelido. A fiscalização da Lei Seca ocorreu entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada desta segunda-feira (14), em Manaus. As ações ocorreram nas avenidas Max Teixeira, zona norte; Professor Nilton Lins, em frente ao Aeroclube; e Autaz Mirim, zona leste da capital.



Durante as abordagens, foram recolhidas 38 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 31 Certificados de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV), e foram aplicadas 190 multas pelas mais diversas infrações, entre elas veículos com licenciamento em atraso, condutores sem CNH, motociclistas sem capacete, veículos em mau estado de conservação e outras. Ao todo, 46 veículos foram recolhidos ao parqueamento do órgão por irregularidades, sendo 17 carros e 29 motocicletas.

Cerca de 470 motoristas foram submetidos aos testes de alcoolemia (bafômetro). Caracteriza crime e leva o condutor à prisão o índice de álcool de 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar expelido. A pena pode variar em detenção de seis meses a três anos. Quando a quantidade de álcool for abaixo de 0,33 mg/l, o condutor é autuado, tem CNH retida, é multado e responde processo administrativo no órgão de trânsito.

Foram abordados 708 veículos durante a operação, e 17 pessoas conseguiram realizar o pagamento in loco de débitos referente aos veículos pelo “Pagamento Itinerante” e não tiveram seus automóveis retidos.

Além das equipes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot) do Detran-AM, as fiscalizações contaram com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

Os veículos recolhidos foram removidos para o Parqueamento do Detran-AM, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, até que os proprietários regularizem as pendências.

Lei Seca

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a multa para quem dirige embriagado é de R$ 2.934,70. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.

*Com informações da assessoria

