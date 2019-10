Seduc terá evento em homenagem aos servidores no sábado (19)

Manaus- Nesta terça-feira (15), Dia do Professor, não haverá aula nas escolas estaduais da capital e do interior. Todos que atuam nas escolas e coordenadorias estarão de folga. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) vai promover um evento em homenagem aos professores, no próximo sábado (19), no Podium da Arena da Amazônia, a partir das 19h.

As cantoras Cinara Nery, Lucilene Castro, Márcia Siqueira e Fátima Silva serão as atrações principais da tradicional comemoração dos professores da rede estadual. Na ocasião, elas irão apresentar o show “Elas cantam samba”. A homenagem será realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A entrada será gratuita a todos os profissionais da educação da rede pública estadual, que começam a receber os ingressos esta semana por meio das Coordenadorias Distritais. Além do ingresso garantido ao servidor da Seduc-AM, cada convidado poderá levar um acompanhante.

Com o projeto “Elas cantam samba”, Cinara, Lucilene, Márcia e Fátima interpretam alguns dos maiores sucessos do gênero no País. Artistas como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Alcione e Clara Nunes são nomes certos no repertório do quarteto - que homenageia, também, artistas locais.

Gêneros

Outras atrações também estão confirmadas para a homenagem, como o cantor amazonense e levantador de toadas do boi-bumbá Caprichoso, David Assayag, que irá apresentar canções da carreira solo e também do boi-bumbá. O forró, o sertanejo e o xote ficarão por conta da Banda Impakto.

*Com informações da assessoria