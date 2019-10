Vídeo: pacote de tapa-buracos é lançado no bairro Nova Floresta

Manaus - Dando continuidade ao Programa de Requalificação Viária de Manaus (Requalifica), que em suas quatro etapas deve superar os 450 quilômetros de recapeamento, a Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizou na manhã desta segunda-feira (14) o lançamento do programa de tapa-buracos na rua Ônix, localizada no bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, esteve presente na cerimônia e destacou que foram previstos investimentos na ordem de R$ 100 milhões apenas para tapar buracos nas ruas.

"Nós estamos jogando R$ 100 milhões só em tapa-buraco, fora as centenas de milhões em recapeamento. Nosso objetivo é fazer isso este ano e no ano que vem também. Entregar uma cidade completamente estabilizada, totalmente diferente do que recebi. São mais de quatro mil ruas sendo contempladas", ressaltou Arthur.

Prefeito de Manaus, Arthur Neto | Foto: Alex Pazuello/Semcom

O secretário municipal de infraestrutura, Kelton Aguiar, afirmou que já foi realizando todo o mapeamento das proximidades do Campo Nova Floresta. Questionado sobre a previsão de entrega respondeu que apesar da condição climática, a Seminf espera entregar o mais rápido possível.

Secretário Municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar | Foto: Alex Pazuello/Semcom

"Todos sabemos que a chuva é um fator condicionante em relação a atrasar as obras de recapeamento, mas estamos trabalhando intensivamente para entregar a requalificação mais rápido possível para população", comentou Kelton.

Outras obras



Outras obras de mobilidade estão em andamento, como os complexos viários da Constantino Nery e do Manoa, a recuperação viária do Distrito Industrial 1, com obras diferenciadas com asfalto rígido nas bolas da Samsung e da Suframa. E, nos próximos dias, será iniciado o serviço de recapeamento na avenida general Rodrigo Otávio, uma das portas de acesso ao Distrito Industrial e de interligação da zona Sul com o resto da cidade.

