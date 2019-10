Homem morre durante acidente de moto na AM-010

Manaus - Gileno Silva dos Santos, de 51 anos, morreu após perder o controle da motocicleta, na manhã desta segunda-feira (14), no quilômetro 4 do ramal Baixo Rio, na rodovia estadual AM-010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva.

Segundo informações preliminares da polícia, a moto conduzida pela vítima caiu em uma área de barranco. Gileno foi achado morto no acostamento da rodovia com várias lesões pelo corpo.

As causas do acidente ainda são desconhecidas pela polícia. O corpo da vítima foi recolhido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona capital.