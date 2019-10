Oitava parcela do IPTU 2019 vence nesta terça-feira (15)

Manaus - Os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que optaram pelo pagamento parcelado junto à Prefeitura de Manaus poderão quitar a 8ª parcela do tributo até esta terça-feira (15), sem a incidência de juros e multa. Caso não possua o carnê, o contribuinte poderá emitir a segunda via das guias para pagamento na página do Manaus Atende na internet: http://manausatende.manaus.am.gov.br.

Para este exercício, a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação (Semef) lançou uma base de 578,4 mil cadastros imobiliários tributáveis, aproximadamente 39,5 mil a mais que o ano anterior. A base somou lançamento de R$ 440,1 milhões no sistema da Prefeitura de Manaus.

A meta de arrecadação para este ano, segundo o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões, é de R$ 235,1 milhões. Até o mês de setembro, a prefeitura já registrou receita de R$ 193,5 milhões referentes ao IPTU 2019.

