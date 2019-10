Defensoria nomeia mais três defensores aprovados em concurso público

Manaus- Mais três defensores aprovados no concurso público realizado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) foram nomeados na manhã desta segunda-feira (14), pelo defensor público geral, Rafael Barbosa.



Após a nomeação e assinatura do termo de posse, Carine Teresa Lopes de Souza Possidônio, 26, e Lucas Ferreira Matos, 25, ambos amazonenses, e Thaís Maria Marra Corrêa, 26, que é mineira, começam a trabalhar no Tribunal do Júri ainda esta semana. Após esse período, iniciam o curso preparatório, para depois atuar no Polo de Tefé da Defensoria, implantado no Médio Solimões.

Carine Possidônio já trabalhou como assistente jurídica na Defensoria Pública e revelou estar emocionada com esse momento especial da sua vida. “Minha expectativa ao ser empossada é contribuir para fazer melhor o que a Defensoria faz, que é atender bem ao assistido que nos procura”, afirmou Carine.

Já Lucas Matos foi servidor do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-AM) e, da mesma forma, está feliz porque vai realizar o sonho de atender juridicamente o cidadão amazonense por meio da DPE-AM. “É uma grande responsabilidade para a qual darei o meu melhor”, assegurou.

Thais Corrêa também está numa grande expectativa para iniciar o trabalho no interior. “A interiorização é uma prioridade da administração, e o que pudermos fazer para que isso aconteça da melhor forma, faremos”, destacou.

Atuação

Ao dar as boas-vindas aos novos colegas, o defensor geral falou da expectativa quanto à atuação dos novos defensores. “Para nós, quanto mais colegas, mais forte fica a instituição, para ocupar o espaço do qual ficamos ausentes no interior por muito tempo”, afirmou Rafael Barbosa.

O defensor parabenizou ainda os aprovados e assegurou que a Defensoria só vai crescer se tiver a legitimidade popular e compromisso com os assistidos.

O defensor público Arthur Macedo fez questão de estar presente na assinatura, por ter trabalhado com Carine na sua unidade e também conhecer Lucas. “Sei da competência deles e do que podem contribuir de maneira especial para o trabalho da Defensoria. Sejam bem-vindos à nossa instituição”, afirmou.

A diretora administrativa da DPE-AM, defensora Adriana Tenuta, também deu as boas-vindas aos colegas dizendo acreditar que, verdadeiramente, são pessoas que se importam com o próximo. “Mesmo sabendo que a trajetória às vezes nos endurece, com a formação que temos, podemos fazer sempre o melhor pelos nossos assistidos”, garantiu.

*Com informações da assessoria