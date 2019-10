Guardas municipais recebem capacitação em 'Comunicação via Rádio'

Além de guardas municipais, participam do curso servidores da Defesa Civil Municipal e do Grupo Suçuarana | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira (14), o curso de “Procedimentos e Atendimento Técnico de Comunicação via Rádio”, voltado para os servidores do Comando da Guarda Municipal de Manaus. A iniciativa, sob a coordenação da Casa Militar, é mais uma qualificação que permitirá apoio preventivo no uso do radiopatrulhamento com maior eficiência.

A capacitação conta com o apoio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que oferta o treinamento com base nas novas tecnologias. “Com essa parceria, nós buscamos aprimorar mais o conhecimento da Guarda Municipal para que possa prestar um serviço de qualidade para nossa sociedade. Além disso, a comunicação é uma ferramenta extremamente importante e, agora, com a utilização do radiopratulhamento, os guardas poderão fazer um trabalho com muito mais eficiência”, ressaltou Kátia Mota, integrante da equipe técnica da Espi.

O curso acontece até a próxima quinta-feira (17), com carga horária de 12 horas e certificado de qualificação para os participantes. O projeto faz parte da continuidade de requalificação, que busca melhorar o desempenho do trabalho, inovar, capacitar/treinar os guardas municipais para maximizar a segurança da sociedade.

Além de guardas municipais, participam do curso servidores da Defesa Civil Municipal e do Grupo Suçuarana.



*Com informações da assessoria