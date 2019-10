Inscrições para cursos gratuitos encerram nesta terça-feira (15)

Manaus - As inscrições nos cursos gratuitos de culinária e bombeiro hidráulico do “Circuito Águas de Manaus”, projeto desenvolvido pela concessionária Águas de Manaus, vão até esta terça-feira (15). Os cursos fazem parte de uma série de ações desenvolvidas pela empresa que estimulam educação, cultura e bem estar social. As ações do circuito foram lançadas pela concessionária neste mês de outubro.

A empresa promoverá iniciativas gratuitas para a população, que vão proporcionar oportunidades voltadas para o empreendedorismo, lazer, esporte, cultura, educação e capacitação profissional, tendo como foco os projetos “Água na Boca”, com cursos de culinária, e “Mãos e Obras”, com capacitação para bombeiro hidráulico. As inscrições para os dois projetos iniciaram na última sexta-feira (11).

O “Água na Boca” oferecerá cursos de culinária gratuitos para moradores da cidade que já possuam o hábito de cozinhar, mesmo que informalmente. A chef Débora Shornik vai compartilhar seus conhecimentos com as moradoras selecionadas. Para participar do projeto, basta enviar um vídeo de até um minuto para o WhatsApp (92) 98415-7006, junto com seu nome completo, bairro, e-mail e telefone, contando o porquê você merece participar do projeto.

A instrutora deste curso comanda os restaurantes Caxiri em Manaus e São Paulo e Flor do Luar (Novo Airão) e trabalhou por muitos anos com a argentina Paola Carosella, jurada do programa de culinária Masterchef. A iniciativa também contará com a parceria do Senai, Sesi e Associação Zagaia. Após formatura nos cursos, haverá ainda inserção dos participantes no “Rota do Sabor”, um circuito culinário com os pratos feitos pelas comunitárias.

Mãos e obras

Outro projeto que está com inscrições abertas é o “Mãos e Obras”, que ofertará cursos de bombeiro hidráulico para moradores de diversas comunidades da capital. O público feminino terá prioridade neste projeto. O Mãos e Obras também está sendo desenvolvido em parceria com o Senai e Senac, com o objetivo de promover o desenvolvimento técnico e incentivar o empreendedorismo entre os participantes.

Para se inscrever no "Mãos e Obras", a pessoa deve enviar um vídeo de até um minuto com o seu nome completo, bairro e idade, contando porque merece ser selecionado para o WhatsApp (92) 98415-6954. Para o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis, o Circuito Águas de Manaus reforça o compromisso da empresa em ter uma boa relação com a cidade.

“Um de nossos pilares é o bom relacionamento com a população. Isso tem ajudado a melhorar o nosso serviço diariamente, seja através dos nossos programas como o Vem com a Gente e o Afluentes. Com o Circuito, nós vamos ampliar essa parceria com a cidade, promovendo ações e projetos educacionais, culturais e capacitações profissionais”, concluiu Medicis.

*Com informações da assessoria