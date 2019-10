Vídeo: casos de zika reduzem 75% no Amazonas

No Amazonas circulam 4 sorotipos diferentes de vírus. As formas mais graves podem levar à morte. | Foto: Reprodução

Manaus - O número de casos de zika no Amazonas reduziu 75% entre os meses de janeiro e setembro em comparação ao mesmo período do ano passado. No total, foram registrados 112 casos da doença este ano contra 443 em 2018.

O boletim epidemiológico divulgado no último sábado (12) apontou redução nos registros de dengue e de chikugunya. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) que informou também que os registros de zika também estão em queda desde o mês de junho.

O único município do Amazonas em alerta amarelo é Tabatinga (distante 1110 km da capital) por conta de um surto na cidade de Letícia, na Colômbia. Equipes da FVS já form enviadas ao município para conter a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira