Lacc leva atividades lúdicas a crianças que lutam contra o câncer

Manaus- Na sexta-feira (18), às 16h, a Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) realiza sua tradicional festa em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no último sábado, em todo o País. A atividade, regada a música, brincadeiras e distribuição de presentes, acontece na sede da instituição, na rua Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro, atrás do La Salle.

A presidente da Lacc, enfermeira oncológica Marília Muniz, explica que cerca de 50 crianças em atendimento na FCecon, na Lacc e no Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc), devem participar, além de pais, acompanhantes e voluntários.

O cronograma inclui apresentações musicais, bufê, entrega de brindes, bingo, e outras atividades lúdicas, que contarão com a participação de voluntários e grupos de animação parceiros da Liga.

“Sabemos que o acolhimento é algo essencial nesse momento da vida e contribui, inclusive, com o processo de enfrentamento à doença e também com a busca pela cura. Nos sentimos gratos por poder ajudar a quem precisa, levando um pouco de carinho e um abraço amigo”, finalizou Marília Muniz.

Na FCecon

No dia (16), no horário da manhã, a ações estarão voltadas ao setor de Pediatria da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), com atividades recreativas alusivas à data comemorativa. O evento incluirá a participação de grupos de animação hospitalar, apresentação musical, distribuição de brindes e lanches às crianças em tratamento contra o câncer, aos seus familiares e acompanhantes.

Marília Muniz explica que a ação terá a participação da Rede Feminina de Combate ao Câncer e ocorrerá na Ludoteca da unidade. Para os pequenos que se encontram internados, haverá visitação aos leitos, para ninguém ficar de fora da brincadeira.

“É uma atividade tradicional que realizamos praticamente todos os anos na fundação, como reforço às ações de humanização. Além de proporcionar às crianças uma programação lúdica, esse tipo de ação ajuda no fortalecimento do vínculo entre pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. Sabemos que o câncer é uma doença que demanda, às vezes, um tempo prolongado de internação e o hospital acaba sendo a segunda casa dessas famílias. Por isso, é tão importante a realização das confraternizações, para mostrar que elas não estão sozinhas nessa batalha”, destacou.

