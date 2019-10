PMs arriscam a vida para salvar vítimas de incêndio em Manaus

Unidades prestaram socorro aos frequentadores do local | Foto: Divulgação

Manaus - Restaurante localizado na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, passou por um principio de incêndio por volta das 23h da última terça-feira (14). Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e membros do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foram acionados para a ocorrência.

De acordo com os bombeiros, não houve vítimas fatais. Populares que estavam próximos ou dentro da unidade foram encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, após inalarem fumaça. Segundo informações, o estado das vítimas é estável.

Notas

De acordo com nota da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ACS), a equipe, composta pelo tenente Eduardo Pinheiro, juntamente com os cabos Bruno Luiz, Clézio, Sheldon e Francisco Santos, entrou no local em chamas e retirou as vítimas, que sofreram queimaduras internas devido à inalação prolongada de fumaça.

Os agentes

“Nos meus dezesseis anos de polícia, essa foi a primeira vez que atendi uma ocorrência dessas. Eu só pensava em chegar até as vítimas e encontrá-las com vida. Mesmo sem os equipamentos ideais e sem ter preparo para esse tipo de ocorrência, a vontade e o desejo de salvar aquelas vidas nos fez criar forças, quebrar aquela parede e conseguir nosso objetivo”.

A declaração é do tenente da Polícia Militar do Amazonas Eduardo Pinheiro que, juntamente com o Cabo Sheldon e Cabo Bruno Luís, salvaram a vida de um homem de 30 anos e uma mulher de 18 anos, vítimas de um incêndio a um estabelecimento comercial localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital.

Pinheiro disse também que a população tentava ajudar de todas as formas, utilizando extintores e tentando apagar o fogo, que já havia se alastrado.

“Pelo lado de fora conseguimos identificar o basculante do banheiro, foi então que pedi marretas dos populares e iniciamos a quebra da parede. Feito o buraco, vimos que eles estavam jogados debaixo do chuveiro que estava ligado e a moça já estava desacordada. Conseguimos tirá-la e depois ele conseguiu sair, mas, quando chegou do lado de fora, desmaiou”, finalizou.