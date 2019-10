FAS ganha prêmio da Unesco por ações de educação para sustentabilidade

As ações de educação promovidas pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) para desenvolver comunidades tradicionais da Amazônia renderam à organização um reconhecimento único em sua trajetória. Com mais de 11 anos de atuação na conservação ambiental e valorização das pessoas que vivem nas florestas, a FAS foi anunciada hoje, terça-feira (15), como vencedora do Prêmio Unesco sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável, concedido a soluções inovadoras de todo o mundo capazes de transformar a realidade do meio ambiente, da economia e da sociedade pelo desenvolvimento sustentável.

Outros dois projetos globais também foram premiados, um em Botsuana, com educação para a vida e o trabalho, e outro na Alemanha, com ações para combater as mudanças climáticas. Em toda a história, a FAS é a única organização brasileira e a única da América do Sul a ser premiada.

Tais iniciativas são ensinadas e repassadas às populações tradicionais dentro de espaços físicos construídos pela FAS nas comunidades ribeirinhas e indígenas | Foto: Bruno Kelly/FAS

O anúncio dos vencedores foi feito hoje pela diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. Cada um dos premiados receberá um valor de US$ 50 mil. A entrega acontecerá em 15 de novembro durante cerimônia na sede da Unesco em Paris, na França, durante a Conferência Geral da Unesco. Todo o prêmio é financiado pelo Governo do Japão.

Entre as ações da FAS de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) na Amazônia que levaram à conquista do prêmio estão soluções inovadoras aplicadas em 581 comunidades ribeirinhas e indígenas situadas em 16 Unidades de Conservação (UC), numa área equivalente a 10,9 milhões de hectares, beneficiando mais de 39 mil pessoas. Dentre elas estão projetos e programas voltados à educação ambiental, conhecimento tradicional, gestão de recursos naturais, geração de renda, empoderamento comunitário e capacitação de lideranças.

Tais iniciativas são ensinadas e repassadas às populações tradicionais dentro de espaços físicos construídos pela FAS nas comunidades ribeirinhas e indígenas, os chamados Núcleos de Conservação e Sustentabilidade (NCS). Ao todo, são nove NCS em todo o Amazonas que servem como plataforma de implementação do ESD e de espaços para promoção de educação e de políticas públicas para alavancar soluções adaptadas ao desenvolvimento sustentável.

Cada um dos premiados receberá um valor de US$ 50 mil | Foto: Dirce Quintino/FAS

Só neste ano, em 2019, são mais de 750 alunos matriculados participando de atividades de educação nos NCS, de Ensino Fundamental, Médio, Educação para Jovens e Adultos (EJA) e Superior. De 2016 a 2019, foram 340 cursos e formações desenvolvidas.



Redução do desmatamento



A estratégia de levar ações de educação para desenvolvimento sustentável a comunidades tradicionais da Amazônia alcançou resultados extremamente positivos nos últimos anos na redução do desmatamento e na melhoria qualidade de vida das pessoas que vivem em Unidades de Conservação. Em dez anos, entre 2008 e 2018, as iniciativas de EDS diminuíram as taxas de desmatamento em 76% nas áreas de atuação, conforme dados do governo brasileiro, e aumentou a renda média mensal per capita das famílias beneficiadas em 202%.

A estratégia de levar ações de educação para desenvolvimento sustentável a comunidades tradicionais da Amazônia | Foto: Caio Palazzo/FAS

“Esse prêmio tem um simbolismo enorme e representa um reforço na nossa convicção de que a melhor forma de cuidar da floresta é cuidar das pessoas”, comenta Virgílio Viana, superintendente-geral da FAS. “Temos apoiado desde o início ações inovadoras de educação capazes de fazer com que as pessoas, façam uma ponte entre o saber tradicional das suas culturas com o saber e o conhecimento científico contemporâneo, fazendo dessa fusão oportunidade de alavancar sonhos de vida e dar novas perspectivas, fazer desses jovens empreendedores da floresta líderes de processos inovadores capazes de dar valor à biodiversidade da Amazônia, gerando emprego e renda e fazendo com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada”, concluiu.



Sobre o prêmio



Financiado pelo Governo do Japão, o Prêmio Unesco-Japão de Educação para o Desenvolvimento Sustentável está em sua quinta edição. Nos anos anteriores venceram iniciativas da Guatemala, El Salvador, Alemanha, Indonésia, Camarões, Japão, Reino Unido, Jordânia, Zimbábue, Namíbia e Estônia.



O prêmio foi estabelecido pelo Conselho Executivo da Unesco no âmbito do Programa de Ação Global sobre ESD, para divulgar e recompensar iniciativas de ESD transformadoras. Os vencedores são escolhidos por um júri internacional independente com base em critérios como soluções inovadoras capazes de mudar a realidade das pessoas por meio do desenvolvimento sustentável do meio ambiente, da economia e da sociedade.

