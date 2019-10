Consultor, coaching e mentor, qual a diferença?

O mentor tem a função desafiadora de moldar, orientar, compartilhar conhecimentos e estimular o desenvolvimento profissional do cliente | Foto: Divulgação

Manaus - Mesmo que esses profissionais estejam relacionados para impulsionar resultados de impacto nos aspectos pessoais, profissionais e nos negócios, estamos diante de ações distintas.

Dentre muitas questões que venho respondendo, essa é uma que vale a pena abordar para que compreendam a diferença entre esses profissionais e não mais confundam seus papéis, evitando equívocos na hora de procurar um deles e comprometer seus resultados.

Vale destacar que por muitos anos o termo consultor era a única alternativa para empresas e certamente era viável e atendia a necessidade do negócio. É perceptível nos últimos anos a avalanche de profissionais em coaching atuando em muito segmentos. Por outro lado, tem o mentor, que já atua há anos, porém nos bastidores de grandes multinacionais com foco no mercado em negócios, hoje é mais presente no mundo das startups, nos ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Agora vamos entender a diferença entre eles!

CONSULTORIA

Atividades desenvolvidas com o foco na análise e no diagnóstico organizacional da empresa, com vistas a recomendar e a solucionar uma necessidade específica ou um conjunto delas, seja na definição ou na reorganização de seus processos internos, estruturais e sua gestão, que vem acompanhada de monitoramento, com definição de indicadores de desempenho e metas estratégicas para alcance dos resultados. Na maioria das vezes, o consultor, além do diagnóstico e da sugestão, pode executar as ações para o alcance das metas.

Podemos citar como exemplo de solução: uma empresa com problemas de tramitação de documentação interna. O consultor especialista contratado, nesse caso, vai passar um determinando período observando para então diagnosticar e apresentar a solução de melhoria, como o mapeamento desse processo e seu fluxo em instâncias internas nos setores que interessam.

COACHING

O profissional de coaching, o coach, que quer dizer treinador, possui qualificação e certificação no segmento para atuação, o qual tem o foco no desenvolvimento interpessoal e profissional, de grupos ou empresas. O processo de coaching tem como o objetivo impulsionar suas reais capacidades para os resultados duradouros na vida, porém, para obter esses resultados, são necessários o comprometimento e a disciplina do cliente que, nesse processo, é chamado de coachee.

O coaching, portanto, aplica um processo que faz uso de metodologia, ferramenta e técnica por um profissional com o foco exclusivamente no indivíduo, no desenvolvimento de sua competência, habilidade e atitude para alcançar seus objetivos, sejam pessoais, profissionais ou nos negócios, centrado, portanto, no desenvolvimento da pessoa para fortalecer uma determinada área de sua via ou um conjunto dela.

MENTORIA

Uma habilidade realizada a partir da experiência profissional na sua área de atuação. Essa capacidade está centrada na EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e no conhecimento prático.

O mentor tem a função desafiadora de moldar, orientar, compartilhar conhecimentos e estimular o desenvolvimento profissional ou dos negócios do mentorado (cliente), permitindo seu aprendizado e soluções.

Portanto, o mentor, a partir da experiência vivida de anos de carreira em determinada área, tem o papel fundamentar no direcionamento do negócio, e, com um olhar de águia, consegue analisar situações e transmite a orientação inicial, minimizando tempo, energia e – melhor ainda – dinheiro.

Esse profissional passou a ser bem mais conhecido e contratado no mundo dos negócios, no empreendedorismo, junto às startups, no âmbito da dinâmica do ecossistema empreendedor. Sua presença nesses ambientes passou a ser fortemente estratégica por conta dessa habilidade e da experiência de anos que permite troca de aprendizado.

Costumo dizer que, em linhas gerais, um mentor de negócio acaba desenvolvendo habilidades de conduzir dentro dos preceitos básicos e estratégicos, mentorar negócios “do bolo a grandes projetos como inteligência artificial” para geração de renda, soluções e competitividade.