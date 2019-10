Começa a preparação para festa de aniversário de Manaus

Manaus - A menos de 10 dias para a data de 24 de outubro, quando Manaus comemora 350 anos de fundação , a cidade está vestida com as cores da campanha da Prefeitura de Manaus, que traz em suas peças personagens com histórias marcantes, que cresceram junto com a capital. As peças trazem, ainda, a marca comemorativa dos 350 anos, nas mídias off e digitais. Além disso, uma intensa programação de aniversário terá ‘start’ para as comemorações deste histórico ano.



Pelas principais avenidas da cidade estão espalhados galhardetes. As estruturas erguidas nos postes são semelhantes às que decoraram Manaus em grandes eventos, como a Copa do Mundo, e chamam a atenção de uma ponta a outra nas vias. Também nas ruas, diversos outdoors, a fachada da sede da prefeitura, no bairro Compensa, zona Oeste, painéis de LED com a contagem regressiva e lonas de viaduto também receberam a campanha dos 350 anos e incrementam a contagem para a grande data, aumentando a expectativa e entusiasmo da população.

A campanha dos 350 anos de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), também ganhou as mídias tradicionais. Na televisão, VTs de 30 segundos serão exibidos nos próximos dias exaltando a história de moradores de Manaus que cresceram junto com a cidade e declaram o seu amor à capital amazonense. Entre eles, ex-camelôs, hoje microempreendedores, um ex-fumante e um permissionário do mercado Adolpho Lisboa.

“Trabalhamos a campanha com a mesma premissa que a Semcom adotou nos últimos dois anos: mostrar histórias reais, de pessoas beneficiadas, de fato, por obras e projetos da prefeitura. Gente que ficou feliz ao ver o mercado Adolpho Lisboa de volta, gente que aproveita a estrutura da Ponta Negra para cuidar da saúde, gente que viu o Centro Histórico de Manaus resgatado. Nos 350 anos de nossa cidade, o que devemos é mostrar justamente esses presentes”, explicou a gerente de marketing da Semcom, Camila Silva.

Na internet, um hotsite – o manaus350anos.com.br – está disponibilizando a programação de aniversário da cidade, fotos de edições anteriores do Boi Manaus , tradicional evento do calendário da cidade e propondo a interação dos internautas com o envio de fotos a serem expostas no endereço eletrônico.

As mídias digitais também estão no clima dos 350 anos de Manaus. Durante esta e a próxima semana, os usuários das redes sociais Facebook e Instagram poderão fazer uso de filtros especiais em seus perfis e stories. Além disso, estamparão curiosidades sobre cinco lugares que são a cara de Manaus: Igreja da Matriz, Museu da Cidade, avenida Eduardo Ribeiro, Ponta Negra e mercado Adolpho Lisboa. Além disso, os seguidores irão acompanhar até o dia 24 de outubro lives e stories especiais com personagens contando suas histórias de amor pela cidade.

Nas redes sociais, outra novidade é o avatar comemorativo dos 350 anos para ser incorporado no perfil do usuário, além de stickers (figurinhas) alusivas ao aniversário da cidade, com expressões locais, e que podem ser compartilhados em aplicativos de conversas como o WhatsApp. O Spotify da Prefeitura de Manaus, mais novo canal de informação do Executivo municipal, ganha playlist especial.

Programação

A administração municipal lançou em abril deste ano, sob o comando do prefeito Arthur Virgílio Neto, um pacote de obras comemorativas como presente para a cidade pelos seus 350 anos. Algumas foram lançadas nos últimos meses, como dois complexos viários e os planos de recapeamento e revitalização de vias. Outras estão sendo entregues ao longo dos últimos meses, como creches e unidades de saúde.

Agora, na semana de aniversário da cidade, serão entregues obras dentro do projeto de ressignificação do Centro Histórico de Manaus. Abrindo a semana comemorativa, no dia 22 de outubro, serão abertas à população as casas 69 e 77, na rua Bernardo Ramos, Centro, consideradas as casas mais antigas de Manaus e que foram totalmente restauradas pela prefeitura, para se transformarem no Museu Óscar Ramos, uma homenagem a um dos principais artistas amazonenses, que morreu em junho deste ano.

“Trata-se de um minucioso trabalho realizado pela equipe da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manauscult, e que agora fará uma justa homenagem a um dos maiores artistas que já conheci, Óscar Ramos. Terei uma satisfação enorme de entregar essa e outras obras nos próximos dias, pois são obras de um significado muito especial para a cidade”, comentou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Também na área central, a prefeitura entregará, no dia do aniversário, (24), a reforma e revitalização de três grandes obras que remetem ao passado da “Paris dos Trópicos”: o Pavilhão Universal, a praça Tenreiro Aranha e a praça Adalberto Vale.

Durante a entrega, haverá ainda a histórica apresentação do “Hino de Manaus”. O trabalho de resgate, coordenado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura) com apoio da Semcom, contará com partituras para orquestra, banda marcial e piano. A composição de Nicolino Milano e Thaumaturgo Sotero Vaz, datada de 1906, ganha partitura oficial 16 anos após ser aprovada como hino oficial de Manaus, conforme a Lei Municipal 718/2003. Após a apresentação, a ideia é popularizar o hino, uma vez que será gravado em CD e DVD.

Boi Manaus

O ápice da festa será o tradicional Boi Manaus, que neste ano chega à 22ª edição. A comemoração com o ritmo de boi-bumbá se inicia no dia 23, às 16h, com os tradicionais trios elétricos tomando conta do Complexo Turístico Ponta Negra. Mais de 30 atrações entre levantadores de toada, Bumbás de Manaus, grupos de dança, torcida e ritmistas de boi-bumbá se revezam em dois dias de festa. No dia 24, a comemoração continua, no mesmo horário, seguindo noite adentro.

Quem estiver no Boi Manaus terá a oportunidade de conferir a exposição “Manaus 350 anos”, que conta com pesquisa e curadoria do renomado historiador amazonense Otoni Mesquita e tem por objetivo contar a história da cidade de Manaus, ao longo de seus 350 anos de desenvolvimento, por meio do uso de imagens históricas e cartões-postais antigos, apresentando, tanto à população local, quanto aos turistas, parte da rica e diversa história da cidade de Manaus, seus povos, costumes, belezas e monumentos a partir de aproximadamente 80 imagens históricas.

*Com informações da assessoria