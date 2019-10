Em nove meses, Seped eleva em 43% número de atendimentos

Manaus - A eficiência e otimização dos serviços realizados na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) são responsáveis pela maior procura pelo órgão de janeiro a setembro de 2019. No total, 7.481 cidadãos passaram pelo setor de atendimento do local.

Deste número, 5.902 pessoas com deficiência da capital, interior ou refugiados buscaram os serviços da secretaria entre os meses de janeiro e setembro deste ano. No mesmo período, a Seped fez o cadastro de 1.579 PcDs no sistema do Governo, 47% a mais do que foi registrado em 2018.

“Os números refletem o que estamos oferecendo desde que reorganizamos a secretaria. É animador porque é a resposta ao nosso trabalho. As pessoas têm se sentido acolhidas e realmente atendidas quando nos procuram”, comentou a titular da Seped, Viviane Lima.

Serviços

A Seped oferece aos cidadãos diversos serviços, desde orientações e encaminhamentos à benefícios como o Passe Legal, carteirinha que permite o transporte intermunicipal rodoviária de forma gratuita e/ou com 50% de desconto no valor cobrado.

A secretaria também ajuda os cidadãos nos trâmites para a aquisição dos cartões municipal e interestadual, que concedem os mesmos benefícios do Passe Legal. Além destes serviços, a Seped oferece intérprete de Libras, atendimentos jurídico e psicossocial, mediação com empresas para inserção de PcDs no mercado de trabalho, dentre outras orientações acerca dos direitos da pessoa com deficiência.

RG

Após alguns meses de articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Seped volta, na próxima segunda-feira (21), a emitir as carteiras de identidade. Neste primeiro momento, somentes as segundas vias do RG serão emitidas.

O RG poderá ser solicitado pela pessoa com deficiência e pelas pessoas do seu núcleo familiar. Ou seja, daqueles que moram na mesma residência que ela.



A previsão é de que, até o final do mês, a primeira via do documento também seja emitida no local. A Seped está localizada na rua Salvador, no Adrianópolis. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*Com informações da assessoria