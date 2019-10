Vídeo: Manacapuru recebe R$ 1,3 mi para reparar danos das enchentes

O Ministério do Desenvolvimento Regional destinará a verba aos municípios com estado de calamidade pública | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Na segunda-feira (14), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), autorizou, a liberação de R$ 8,1 milhões para municípios do Brasil atingidos por chuvas intensas.

No Amazonas, o repasse de R$ 1,3 milhão ao município de Manacapuru irá suavizar os efeitos das inundações. A prefeitura investirá na compra de itens para as famílias afetadas, a exemplo de cestas de alimentos, kits de limpeza e higiene pessoal, roupas de cama, colchões, artigos para assistência infantil e a idosos, além de galões de água mineral.

Apoio Federal

Para que estados e municípios afetados por desastres naturais possam receber auxílio federal desta natureza, é necessário obter o reconhecimento de situação de emergência ou calamidade pública, deferido pela Defesa Civil Nacional.

Para isso, é realizada a análise do decreto estadual, que deve atender aos critérios exigidos. Prefeituras e governos também devem apresentar o diagnóstico dos danos e um plano de trabalho para a execução das ações.

Texto Web: Bruna Oliveira