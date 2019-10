Obras do Distrito do ‘Requalifica 3’ vão dar nova cara à Zona Sul

Manaus- A Prefeitura de Manaus está com obras viárias de impacto em andamento e outras começarão nos próximos dias para dar uma nova cara aos bairros da zona Sul, como Japiim e Distrito Industrial. O “ Requalifica 3” chegou à rua Catarina Aragão, que recebe em seus 400 metros de extensão um novo asfalto. O prefeito Arthur Virgílio Neto esteve nesta quarta-feira (16), acompanhando os serviços no Japiim, onde outras três ruas também estão sendo recapeadas.



Essas vias se interligam à avenida Rodrigo Otávio, que será totalmente revitalizada no projeto que deverá custar R$ 40 milhões, aproximadamente. A avenida, por sua vez, se interliga às bolas da Suframa e Samsung e outras 35 vias do Distrito Industrial 1, que está sendo recuperado pela prefeitura em parceria com a Suframa.

Durante a vistoria pelas ruas do Japiim, o prefeito conversou com moradores que agradeceram pela qualidade do asfalto colocado na área. “Pela primeira vez, estamos vendo um serviço de excelente qualidade. É isso que a cidade precisa e a comunidade agradece”, disse Erivaldo Castro, que é morador do bairro há 32 anos. “Hoje, a qualidade do asfalto é outra, um trabalho para durar por muito tempo”, completou Márcio Ferreira, também morador do Japiim.

Obras e empregabilidade

Ainda nesta quarta-feira (16), o prefeito anunciou que 80% da construção da primeira passagem subterrânea do complexo vário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, estão concluídos. “O prazo era de 15 meses, eu pedi 12, mas querendo 10. Então, muita gente achava que não ia dar, mas terminaremos bem antes do prazo”, afirmou o prefeito. Ele disse, ainda, que a obra do complexo viário do Manoa também já está pegando ritmo e que, em breve, começará a ganhar a forma idealizada pelos projetistas.

No total, entre as obras de recapeamento (Requalifica 1, 2, 3 e 4), as construções de dois novos complexos viários, reconstrução viária do Distrito Industrial e o programa de tapa-buracos iniciado na segunda-feira (14), já são mais de R$ 1 bilhão investidos em infraestrutura pela prefeitura, sem contar as outras obras de infraestrutura na educação, habitação, esporte e revitalização do Centro Histórico de Manaus.

“Isso é um grande impulso de empregabilidade na nossa cidade. A Prefeitura de Manaus é, sem a menor duvida, o segundo maior impulsionador de empregos na cidade, atrás apenas do Polo Industrial de Manaus”, afirmou o prefeito, comemorando o primeiro lugar no Norte e Nordeste e o quinto em todo o país na retomada da empregabilidade, conforme pesquisa da consultoria Tendências, realizada junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

