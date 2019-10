Restos mortais são encontrados na praia da Ponta Negra

Manaus - Restos mortais de um ser humano foram encontrados na tarde desta quarta-feira (16), na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por volta das 14h50, banhistas encontraram parte da ossada.

“Os restos mortais estavam aproximadamente a um metro fora da área de água. Os guarda-vidas foram acionados para o local e foi constatado que supostamente é parte da ossada de uma pessoa”, informou o 1º sargento Edson Barreto, do chefe do posto de salva-vidas do CBMAM.

A suspeita da equipe dos bombeiros, que atuam na praia, é que os restos mortais sejam da mesma ossada humana encontrada no dia 7 deste mês.

Os ossos foram recolhidos pelos bombeiros e colocados em um saco plástico. Os restos mortais devem ser removidos pelos Instituto Médico Legal (IML), que deve adotar as medidas cabíveis.