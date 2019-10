Ação do Outubro Rosa é levada à comunidade da zona rural

Manaus - Diversos serviços de ação de cidadania em alusão ao Outubro Rosa foram realizados nesta quarta-feira (16), na comunidade Nova Canaã, localizada no quilômetro 41, da BR-174, na zona rural. As atividades foram coordenadas pelas Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e de Saúde (Semsa).

O trabalho faz parte de um cronograma planejado de forma integrada pelas secretarias do Executivo municipal, buscando ampliar neste mês, as ações de prevenção para as mulheres. "Estamos aqui no Km 41 levando o serviço para quem realmente precisa. O prefeito Arthur Virgílio Neto tem feito um grande trabalho, garantindo o direito das famílias que moram na zona rural do município, compartilhando informações para alertar as nossas mulheres quanto à prevenção recomendada", destacou a titular da Semasc, Conceição Sampaio.



Foram ofertados consultas com o clínico geral, testes rápidos (sífilis, hepatite B e HIV), coletas para exames preventivos de mama e colo uterino, emissões da segunda via do RG, viabilizações de certidões de nascimento, orientações sobre o Cadastro Único, atendimento psicossocial e jurídico, além do embelezamento.



"As pessoas aqui têm a debilidade de acesso e é muito importante trazer esses serviços de garantia de direitos, como documentação, benefícios, palestras e exames, bem como reforçar a temática do Outubro Rosa, para chamar a atenção das mulheres que moram pelas redondezas", disse a diretora da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ada Viana, Ingrid Sena.



Durante a ação, acadêmicos de enfermagem ministraram uma palestra para as pessoas que estavam sendo atendidas, compartilhando informações a respeito do combate às doenças. Na ocasião teve muita música, interação e brincadeiras reforçando o tema da campanha. Além disso, foi realizado um sorteio com vários brindes.



Para a dona de casa, Vanessa Moraes, que mora há 14 anos na comunidade, a ação é muito importante e mostra a atenção que a prefeitura tem com a população. "Eu acho muito importante essa ação, eu moro longe da cidade e é bem difícil conseguir essas coisas, então quando aparece a gente acha muito bom e aproveita", afirmou.



A campanha reforça o alerta às mulheres sobre o câncer de mama e ao maior compartilhamento das informações dessa doença, além da prevenção do câncer do colo uterino, que mais atinge as mulheres da região.





*Com informações da assessoria