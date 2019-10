Vídeo: obra promete resolver 'apagões' em Iranduba e Manacapuru

Manaus - Após sofrer com um apagão - que durou entre julho e agosto - em conjunto com uma escuridão, os municípios de Iranduba e Manacapuru podem ter, enfim, resolvidos os seus problemas de falta de energia.

A fornecedora de energia do estado, a Amazonas Energia, inaugurou na quarta-feira (16), uma nova linha de transmissão de que acompanha toda a extensão da ponte Jornalista Phelippe Daou, que ligará a linha de energia de Manaus a Iranduba e outros municípios.

A obra foi realizada por 100 trabalhadores que se dividiam em turnos, todos os dias, para ser concluída. As obras tiveram início em 8 de agosto e teve 2 meses de duração, tempo considerado recorde.

As redes de transmissão trifásica de 69 kV tiveram custo de R$9 milhões, oriundos de recursos privados da Amazonas Energia , implementando 15 quilômetros de cabeamentos, em substituição aos cabos subaquáticos danificados, que geraram os apagões nos municípios, localizados a 53 metros de profundidade.

Além disso, também foram utilizados R$28,5 milhões na instalação de 80 grupos geradores em Manacapuru e Iranduba, com 51 destes na Usina Termelétrica (UTE) de Iranduba e 29 na UTE de Manacapuru, com ambos totalizando 65 MW, superiores aos 45 MW que os sistemas elétricos dos municípios, somados, necessitam.

O governador Wilson Lima destacou, ainda, a importância de obras que auxiliem o morador do interior a ter energia elétrica de qualidade. “Todas essas implementações que nós estamos realizando em parceria com a Amazonas Energia, com outras empresas e inclusive com produtores independentes de energia do interior, é para que a gente possa garantir uma segurança energética. Hoje 60% de Manaus já é atendida por térmicas a partir de gás. O Governo do Estado tem viabilizado, tem trabalhado na questão das licenças ambientais e outras licenças que são importantes para essas atividades, para garantir que haja essa segurança energética”, afirmou Wilson Lima.

Para Tarcísio Rosa, diretor-presidente da Amazonas Energia, uma nova obra não está descartada. "Foram 9 milhões de reais usados na construção das obras, além de, atualmente, 1 milhão por dia em combustível diesel. Hoje, trabalhamos para que não haja apagões, mas existem imprevistos. Falhas são naturais. Estamos trabalhando para mais um linha para termos uma reserva aos municípios", explicou ele.

Segundo Rosa, a maior preocupação foi com os trabalhadores envolvidos. "A manutenção exige um trabalho gigante e cuidadoso desde a sua construção, onde tivemos acidente zero ao longo dos 65 dias, algo muito importante, pois tivemos todos os cuidados necessários", argumentou o presidente.

Com a obra a vias de ser concluída - a mesma atua em caráter de testes até o momento -, Wilson explica que não fez nada inimaginável e que apenas faltava interesse do poder público em realizar as mudanças necessárias.

"Faltava, anteriormente, a vontade de fazer o que era necessário ser feito, tendo em vista que em nada foi alterado na estrutura da Ponte Rio Negro e que a linha está ai, sendo entregue, sem comprometer a estrutura da ponte", finalizou.

