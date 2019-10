Piscicultores são beneficiados com a distribuição de alevinos

Envira- Mais de 60 mil alevinos foram entregues a agricultores familiares e produtores rurais de Envira, nesta semana. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a prefeitura do município e Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror). O objetivo é incentivar a comercialização de peixes criados em açudes, atividade com potencial econômico na região.



De acordo com o gerente do Idam em Envira, James França, a entrega aconteceu na Unidade de Produção de Alevinos (UPA) e beneficiou cerca de 50 piscicultores do município. França destaca ainda que, no ano passado, a comercialização de peixes criados em açudes foi responsável por aquecer a economia local, injetando um investimento de aproximadamente R$ 100 mil ao município.

Para o produtor rural, Mariano Oliveira, que foi beneficiado com a ação, a iniciativa é uma oportunidade para gerar renda ao produtor que não tem condições financeiras de adquirir alevinos por conta própria. “Eu não teria condições de buscar alevinos em outro município, e hoje estou nesse ramo graças a incentivos como este”, disse o piscicultor, ao destacar que a orientação técnica do Idam é outro fator essencial para a geração de bons resultados na produção de peixes.

A ação contou com a participação do engenheiro agrônomo do Idam, Selmo Andrade, o secretário de Produção do município, Marden Augusto, o gerente local do Idam, James França, além da equipe técnica do Instituto e colaboradores da Secretaria de Produção do município.

*Com informações da assessoria