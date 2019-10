Constantino Nery terá trânsito e transporte alterados durante corrida

Manaus - A avenida Constantino Nery será interditada nos dois sentidos neste domingo (20), das 5h30 às 8h30, a partir do viaduto de Flores até a avenida Álvaro Maia, para a realização de uma corrida pedestre. As linhas do transporte coletivo que atendem a Constantino Nery também terão seus itinerários desviados para avenida Djalma Batista entre 5h e 9h de domingo, assim como as linhas que atendem o Terminal de Integração 1 (Constantino Nery) serão alteradas durante a corrida.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão posicionados em toda a extensão da avenida para monitorar o trânsito e orientar condutores sobre os desvios, assim como passageiros e motoristas do sistema de transporte coletivo.

Os veículos de passeio que estiverem trafegando na avenida Constantino Nery, sentido bairro/Centro, no trecho da obra do complexo viário, serão desviados para a avenida São Jorge. Assim, para seguirem em direção ao Centro, terão que acessar a rua Emílio Ruas, avenida Brasil, para retomar a Constantino Nery.

Os trabalhadores da Prefeitura de Manaus estarão posicionados em toda a extensão da avenida para monitorar o trânsito e orientar condutores sobre os desvios. O IMMU sugere que, para evitar trafegar na área do evento esportivo, durante a movimentação dos atletas, os condutores podem utilizar as avenidas Brasil, Djalma Batista, Maceió, Mario Ypiranga e Umberto Calderaro.



Transporte público



Os usuários de transporte coletivo devem ficar atentos às mudanças temporárias no próximo domingo: as linhas de ônibus que atendem a avenida Constantino Nery serão desviadas para avenida Djalma Batista nos sentido bairro/Centro e Centro/bairro. No sentido Centro, os ônibus seguem pela Djalma até a avenida Álvaro Maia, onde dobrarão à direita e seguem pela avenida Kako Caminha até o Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou. O retorno é pela própria Kako Caminha até a avenida Constantino Nery, de onde seguem o itinerário normal.



No sentido bairro/Centro, todas as linhas que trafegam pelo T1 (Terminal Constantino Nery) irão realizar embarque e desembarque nesse sentido, com exceção das linhas da avenida Brasil, que devem cumprir normalmente as paradas no T1, nos dois sentidos.



Por fim, as linhas que não têm ponto de parada sinalizado no T1 (no sentido bairro/Centro) realizarão embarque/desembarque na primeira placa de sinalização, logo na entrada do terminal.



Confira abaixo a programação completa das alterações de ônibus deste domingo entre as 5h e 9h da manhã:



Av. Constantino Nery (bairro/centro):



- Sentido Av. Torquato Tapajós / Av. Constantino Nery (linhas 011, 219, 301, 302, 305, 306, 307, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 330, 356, 408, 416, 430, 444, 449, 454, 456, 500, 560, 640, 448, 300): Itinerário Normal até Av. Torquato Tapajós/ Av. Mário Ypiranga / Av. Djalma Batista / Av. Pedro Teixeira (direita) / Av. Constantino Nery / Normal;



- Sentido Av. Desdor. João Machado / Av. Constantino Nery (linhas 202, 206, 210): Itinerário Normal até Av. Desdor. João Machado / Av. Mário Ypiranga / Av. Djalma Batista / Av. Pedro Teixeira / Av. Constantino Nery / Normal.



Av. Constantino Nery (centro/bairro):



- Fluxo Av. Constantino Nery/ Torquato Tapajós (linhas 011, 219, 301, 302, 305, 306, 307, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 330, 356, 408, 416, 430, 444, 449, 454, 456, 500, 560, 640, 448, 300): Itinerário Normal até Av. Getúlio Vargas / Av. Joaquim Nabuco / Av. Djalma Batista / Av. Torquato Tapajós / Normal;



- Fluxo Av. Constantino Nery/ Desdor. João Machado (linhas 202, 206, 210): Itinerário Normal até Av. Getúlio Vargas / Av. Djalma Batista / Desdor. João Machado/ Normal;



- Fluxo Av. Constantino Nery / Av. São Jorge (linhas 120, 122, 121, 211, 216, 221): Itinerário normal até o Terminal Constantino Nery (T1), Av. Álvaro Maia passagem dos Bilhares próximo ao Millenium).



Av. Pedro Teixeira



- Sentido bairro/centro (linhas 200, 204, 207, 214 e 223): Itinerário Normal até Av. Dom Pedro / Rua Paxiúbas / Rotatória das Letras / Rua Theomário Pinto / Av. Darcy Vargas / Av. Djalma Batista / Av. Comendador Clementino ou Av. Álvaro Maia (para as linhas T1);



- Sentido centro/bairro (linhas 200, 204, 207, 214, 223): Itinerário Normal até Av. Const. Nery / Av. Desdor. João Machado / Av. D / Rua Criciúma (Rua 8) / Rua Profa. Rosa Gomes (esquerda) / Rua Prof. Abílio Alencar (Rua 4) / Itinerário normal.



Rua Loris Cordovil:



- Sentido bairro/centro (213, 219, 225, 213, 215, 222, 227): Itinerário normal até a Av. Loris Cordovil / Av. Vivaldo Lima / Trav. dos Franceses / Av. Desdor João Machado/ Av. Djalma Batista / Itinerário normal;



- Sentido centro/bairro (213, 219, 225, 213, 215, 222, 227): Itinerário Normal até Av. Const. Nery / Av. Desdor. João Machado / Av. D / Rua Criciúma (Rua 8) / Rua Profa. Rosa Gomes (esquerda) / Rua Prof. Abílio (Rua 4) / Itinerário normal.



Outros Desvios:



LINHA: 036



- Sentido T3/Sto. Agostinho: Itinerário Normal Torquato Tapajós / Av. Djalma Batista / Retorno na Alça Viária próxima a UEA / Av. Darcy Vargas / Av. Dr. Theomario Pinto / Retorno Rotatória das Letras / Av. Jacira Reis / Rua Rita Gama Barros (Semáforo próx. ao Ragazzo) / Av. Pedro Teixeira/ Normal;



- Sentido Sto. Agostinho/T3: Itinerário Normal a até Av. Pedro Teixeira / Retorno no Espantalho Pneus / Av. Dom Pedro / Rua Abílio Alencar (Rua 5) / Av. J / Av. Desdor. João Machado / Retorno Av. Djalma Batista / Retorno na Alça Viária próxima a UEA / Av. Darcy Vargas / Av. Dr. Theomario Pinto/ Normal.



LINHA 678



- Sentido bairro/centro: Itinerário Normal até Av. Darcy Vargas / Av. Dr. Theomario Pinto / Retorno Rotatória das Letras / Av. Jacira Reis / Rua Rita Gama Barros (Semáforo próx. ao Ragazzo) / Av. Pedro Teixeira/ Normal;



LINHA 540, 652



- Sentido bairro/centro: Itinerário Normal até Av. Darcy Vargas / Av. Dr. Theomario Pinto / Retorno Rotatória das Letras / Av. Dr. Theomario Pinto / Av. Djalma Batista (direita) / Av. Álvaro Maia / Retorno no Centro de Convivência / Av. Álvaro Maia / Av. Constantino Nery (T1) Normal;



- Sentido centro/bairro: itinerário Normal até Av. Getúlio Vargas / Av. Joaquim Nabuco / Av. Djalma Batista / Av. Darcy Vargas / Normal.



- Linha 118 (T2/Bairro): Itinerário Normal até Av. Darcy Vargas / Av. Dr. Theomario Pinto / Retorno Rotatória das Letras / Av. Dr. Theomario Pinto / Av. Djalma Batista (direita) / Av. Álvaro Maia / Av. Brasil / Rua Emilio Ruas / Av. São Jorge / Normal;



- As linhas que trafegam na Av. São Jorge, sentidos centros/bairros devem seguir o mesmo itinerário do sentido bairro/centro: Normal até o T1, Av. Álvaro Maia, Rua Amaral dos Santos, Rua Barão do Rio Branco, Rua Emilio Ruas, Av. São Jorge.



Fluxo

As demais linhas que não foram mencionadas nos desvios acima que trafegam pela avenida Constantino Nery devem obedecer aos desvios pela avenida Djalma Batista até a conclusão do evento ou liberação do fluxo das vias.





Com informações da assessoria*