Vídeo: armas apreendidas em presídios do AM renderão multa de R$35 mil

De acordo com a SEAP, o sistema prisional contava ao final de 2018 com 8.913 presos | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) entregou, nesta quinta-feira (17), o projeto básico para a contratação de empresas. A novidade é que entrada de armas em presídios renderá multa de R$ 35 mil para as empresas terceirizadas. O objetivo é contratar três empresas para administrar sete unidades, que hoje estão sob a co-gestão da Umanizarre.

Mais sobre o projeto

O projeto básico prevê o fornecimento de alimentação aos presos, mas descarta o serviço de assessoria jurídica, que ficará a cargo da defensoria pública do Amazonas.

Outra novidade é que as empresas que vencerem a licitação serão obrigadas a contratar 300 detentos para prestar serviços à comunidade. Eles serão remunerados com um salário pago pelo fundo penitenciário. Esse valor será repartido em quatro partes, uma para a família, a segunda para o detento, a terceira para as vítimas dos detentos e a quarta fica com o governo.

As novas empresas também terão descontado no pagamento qualquer irregularidade descoberta na relação com os presos. Isso, inclusive, deverá constar da nota fiscal de serviços. De posse do projeto básico, a Comissão Geral de Licitações do estado (CGL) vai organizar o certame licitatório e os vencedores deverão ser conhecidos em janeiro de 2020.

Texto Web: Bruna Oliveira