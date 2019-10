Moradores denunciam falta de saneamento básico em ruas do Tarumã

A reportagem esteve no local e constatou que os próprios moradores improvisam e fazem as calçadas e a manutenção do asfalto | Foto: Izaías Godinho

Manaus - A falta de esgotos tem causado inúmeros prejuízos aos moradores do bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A população denunciou ao Em Tempo que na rua Cajá Mirim e na avenida Chuva de Ouro a quantidade de buracos tem aumentado por conta dos dias chuvosos na capital. Devido à falta de um sistema de escoamento, as águas ficam concentradas em vários trechos da via - o que torna precária a qualidade do asfalto e prejudica o tráfego de pessoas e veículos.



A reportagem esteve no local e constatou que os próprios moradores improvisam e fazem as calçadas e a manutenção do asfalto . O técnico em radiologia Felipe Silva auxilia o pai na tarefa de fazer ajustes em frente à residência onde moram. Ele acrescentou que a rua Cajá Mirim é quase intrafegável por conta da lama.

“As ruas próximas à ladeira acima também não têm passagem de esgoto e, por conta disso, o lixo vem todo para a frente da nossa casa. Nós mesmos limpamos, mas precisamos do auxílio das autoridades”, frisou Felipe.

Em vários trechos da avenida Chuva de Ouro, os buracos formam grandes poças de água e lama | Foto: Izaías Godinho

Em vários trechos da avenida Chuva de Ouro, os buracos formam grandes poças de água e lama, o que coloca a comunidade da área em riscos de acidentes e doenças. De acordo com o autônomo Manuel de Souza, os moradores chegaram a coletar aproximadamente 800 assinaturas em um abaixo-assinado, reivindicando por pavimentação, e enviaram para as autoridades, mas não obtiveram retorno.

“Esses últimos dias têm sido muito difíceis para nós. Só conseguimos sair de casa horas depois da chuva”, concluiu o morador. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse que o bairro Tarumã está recebendo as ações de recapeamento em diversas vias e acrescentou que, nesta semana as equipes iniciaram melhorias na rua Aracuã, que tem 350 metros de extensão. Os reparos, conforme a pasta, são executados de forma gradativa.

“Paralelamente as equipes de engenharia de infraestrutura estão realizando análise topográfica das áreas que necessitam de implantação de tubulação subterrânea e ao resultado as vias terão as obras iniciadas, atendendo uma programação específica do serviço”, frisou o órgão em nota.



