Boi Manaus: Vendedores terão treinamento sobre manipulação de comidas

Manaus- Para garantir a qualidade de comidas e bebidas comercializadas nos dois grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Manaus no mês de outubro, o Boi Manaus e a Festa do Servidor , a Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) promove na próxima segunda-feira (21), a capacitação em “Boas Práticas na Manipulação de Comidas de Rua”.

O treinamento é aberto aos permissionários que irão atuar nas duas festas e vai orientar sobre as normas sanitárias para o preparo, o transporte, a conservação e a manipulação dos alimentos em ambiente aberto. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo endereço eletrônico [email protected] . No e-mail, o interessado deve informar nome, CPF e evento onde vai trabalhar. No campo “Assunto”, deve digitar “Capacitação em Alimentos”.

O objetivo do treinamento, de acordo com a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, é assegurar as condições de qualidade das comidas e bebidas oferecidas ao público, evitando riscos de contaminação.

Maria do Carmo salienta que cuidados simples no preparo e conservação podem evitar Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Essas doenças geram desde um desconforto leve até casos graves de infecção por bactérias. “Existem mais de 250 tipos de DTA e precisamos reduzir ao mínimo o risco de transmissão de qualquer uma delas”, alertou.

A capacitação será oferecida por fiscais da Gerência de Vigilância de Produtos da Visa Manaus no auditório da Secretaria Municipal de Administração (Semad), localizada na rua São Luiz, no Adrianópolis, das 14h30 às 17h30.

A gerente da área, Hellen Souza, explica que os itens abordados no curso são os mesmos cobrados durante as inspeções que ocorrem no dia dos eventos. Ela ressalta que o permissionário que participa do treinamento consegue organizar sua barraca e seus processos de trabalho de acordo com o que é exigido pela legislação. “Além de oferecer um bom produto à população, ele evita penalidades por infrações, o que inclui até mesmo a interdição do serviço”, disse.

Itens

Na capacitação, os fiscais vão orientar os permissionários quanto aos cuidados com a estrutura das barracas, equipamentos, utensílios e com o alimento em si, desde o preparo até o consumo. Serão abordadas as condutas de higiene dos recipientes, manuseio e refrigeração adequada das comidas e bebidas, além de fiação elétrica, limpeza e organização das barracas, e, ainda, a higiene pessoal dos vendedores.

O Boi Manaus será realizado nos próximos dias (24) e (25), no Complexo Turístico da Ponta Negra, e a Festa do Servidor, no próximo dia (31), na Arena da Amazônia. Durante os eventos, fiscais da Visa Manaus farão a fiscalização das barracas de alimentos para atestar o cumprimento das normas higiênico-sanitárias, seguindo o procedimento adotado para todos os eventos de massa realizados na capital.

*Com informações da assessoria