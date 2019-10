Manaus investirá R$ 600 milhões em obras de revitalização da cidade

O recurso liberado por meio da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), será pago em dez anos, com taxas de juros baixas. | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Manaus - Mais R$ 600 milhões serão investidos pela Prefeitura de Manaus em obras de desenvolvimento urbano e tecnológico, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação, já a partir deste ano.

Nesta sexta-feira, 18, poucos dias após assinar um contrato com o Banco do Brasil, no valor de R$ 250 milhões, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assinou junto à Caixa Econômica Federal (CEF) um contrato de financiamento de R$ 350 milhões, que serão empregados em 141 obras, que deverão ser executadas até setembro de 2020.

Parte desse recurso também será destinada à consolidação da Cidade Inteligente, com a implantação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) para fazer a interface dos sistemas já em operação pela prefeitura.

O investimento é resultado do equilíbrio financeiro e fiscal da Prefeitura de Manaus, que possibilita captar recursos junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. O investimento será liberado em três partes iguais, com a liberação da primeira parcela já em novembro deste ano, a segunda parte em fevereiro e a terceira em maio de 2020.

Na ocasião, Arthur Neto afirmou que essa operação de crédito, em particular, é um prêmio oferecido a Manaus pelo seu equilíbrio fiscal, a partir de um esforço pessoal do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. ”Somos muito gratos por isso. O dinheiro, como sempre, será muito bem aplicado. Uma parte será aplicada em tecnologia da informação e o restante em infraestrutura”, disse.

" Somos muito gratos por isso. O dinheiro, como sempre, será muito bem aplicado. Uma parte será aplicada em tecnologia da informação e o restante em infraestrutura " Arthur Neto, Prefeito de Manaus

O recurso liberado por meio da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), será pago em dez anos, com taxas de juros baixas.



A destinação de verbas ao Fortalecimento Municipal do Desenvolvimento Urbano (FMDU) promete beneficiar a cidade de Manaus através da implementação e melhorias na infraestrutura de tecnologia da informação do município.

O superintendente da instituição, José Severino Ribas ressaltou a importância do acordo com a prefeitura para manter as operações financeiras em dia, além de reforçar o trabalho planejado para a cidade nos próximos anos. "A liberação da verba é um trabalho conjunto, que garante investimento e a captação de recursos e gerar mais obras na cidade, que sem dúvidas agregará qualidade de vida aos moradores de Manaus. Se tornando um dos frutos dessa parceria e uma satisfação fazer parte disso." Ressaltou.

Retorno do investimento à longo prazo

O prefeito Arthur Neto destacou que a aplicação da verba concedida está bem direcionada, em visar obras duradouras, que manterão o legado através de várias gerações. “A revitalização terá cobertura em vários pontos da cidade, bem como obras em andamento também serão beneficiadas, como a restauração de prédios localizados no Centro Histórico de Manaus, que são parte da nossa história e com esse investimento estarão de pé por muitas décadas." Destacou o prefeito.

Os recursos captados com a CEF serão investidos no Programa de Revitalização Urbana e Viária (Requalifica), revitalização de praças, mercados, reforma e construção de 21 escolas, restauro de prédios públicos e terminais de ônibus, além de aquisição de equipamentos tecnológicos para a rede municipal de ensino.

Investimentos

No total devem ser executadas 141 obras em toda a cidade com entrega prevista até setembro de 2020, muitas integrando o pacote em homenagem aos 350 anos da capital.

Ainda no início deste mês, o prefeito Arthur Neto assinou contrato de financiamento no valor de R$ 250 milhões junto ao Banco do Brasil para investimentos em mobilidade, urbanismo e em obras essenciais para o município.

Além de ações de recapeamento, recursos também contemplam investimentos na reforma dos Terminais T3 (Cidade Nova), T4 (Jorge Teixeira) e T5 (São José); construção do Terminal T6 e das Estações Arena, Santos Dumont e Parque das Nações, além de ciclovias e paisagismo.

Por meio co contrato, o município também avançará em obras como a construção do Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente sob Medida Protetiva (Saica).