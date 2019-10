Veja como foi Dia D da campanha de vacinação contra sarampo em Manaus

A Campanha Nacional contra o Sarampo foi iniciada no dia 7 de outubro, em uma iniciativa do Ministério da Saúde para o controle da doença que já atinge 20 Estados brasileiros com transmissão ativa. | Foto: Divulgação

Manaus - A população de Manaus atendeu ao chamado e compareceu ao Dia “D” da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo neste sábado (19).

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama do município e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, estiveram na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor de Freitas, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa, zona Oeste, onde acompanharam os trabalhos de imunização.

Com 136 Unidades de Saúde preparadas para o Dia “D”, a Prefeitura de Manaus disponibilizou diversas vacinas recomendadas para crianças menores de cinco anos. Pois, além do combate ao sarampo, o objetivo da mobilização é a prevenção de doenças como a poliomielite, rotavírus, doença meningocócica C, febre amarela, caxumba e rubéola, varicela, catapora e hepatite A.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, destaca que os postos de vacina irão funcionar, neste Dia “D”, até as 17h e que a ação é mais uma oportunidade para que pais e responsáveis atualizem o cartão de vacina dos filhos.

Vacinas oferecidas

As vacinas oferecidas são a Pneumocócica (pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo); Poliomielite; Rotavírus; Meningocócica (previne a doença meningocócica C); Febre Amarela; Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola); Tetra Viral; (sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora); e Hepatite A.

A lista com o endereço das 136 Salas de Vacina do Dia “D” pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).

Imunização o ano todo

“O serviço de imunização também está disponível o ano todo em 183 salas de vacina no município de Manaus. Desse total, 10 funcionam em UBSs que atendem de segunda a sexta-feira, até 21h, e aos sábados, de 8h às 12h”, informou a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes.

Monitoramento

A Campanha Nacional contra o Sarampo foi iniciada no dia 7 de outubro, em uma iniciativa do Ministério da Saúde para o controle da doença que já atinge 20 Estados brasileiros com transmissão ativa. Em Manaus, o surto de sarampo, que iniciou em fevereiro de 2018, foi encerrado oficialmente no início de junho deste ano, após 90 dias sem registro de casos confirmados da doença.

