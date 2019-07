Escolas de samba do Rio decidem manter rebaixamento da Imperatriz

Rio de Janeiro - A polêmica sobre a virada de mesa no resultado dos desfiles deste ano do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro teve novo capítulo ontem (26), mas continua indefinida. Em reunião na sede da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), os presidentes de três das oito agremiações que haviam votado para salvar a Imperatriz Leopoldinense do rebaixamento declararam que desejam mudar de posição.

Dessa forma, o placar da votação realizada na assembleia-geral do último dia 4 será modificado, com os representantes da Unidos da Tijuca, União da Ilha e Paraiso do Tuiuti. Eles se unem aos representantes da Mangueira, Portela, Beija Flor, Viradouro e de Vila Isabel, que já tinham se posicionado contra a permanência da escola no Grupo Especial.

A Grande Rio, Mocidade, o Salgueiro, a São Clemente e Estácio de Sá se mantiveram favoráveis à permanência da Imperatriz Leopoldinense, a penúltima colocada no desfile da elite do carnaval carioca.

Como a Império Serrano, última colocada este ano e com o rebaixamento mantido, não teve direito a voto, assim como a Imperatriz Leopoldinense, o novo placar ficará em 8 a 5 pelo rebaixamento também da imperatriz.

Entretanto, a manutenção do resultado original ainda não está definida, devido a questões regimentais previstas no estatuto da Liesa. Isso porque uma decisão tomada em assembleia-geral da liga só pode ser alterada em outra assembleia-geral, o que não foi o caso do encontro dessa quarta-feira, considerado apenas uma reunião ordinária.

De acordo com a direção da Liga, a questão será encaminhada ao Departamento Jurídico da entidade, que vai definir os procedimentos a serem adotados para a realização de nova assembleia-geral, que discutirá o assunto. O detalhe, porém, é que nem mesmo o resultado da votação da última assembleia foi homologado, já que a ata da reunião não tinha sido assinada.

O documento, que oficializaria a virada de mesa, deve ser entregue até amanhã (28) ao Ministério Público do Estado do Rio, dia em que também vence o prazo para o pagamento de multa de R$ 750 mil por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, assinado no ano passado com o órgão, no qual a Liesa se comprometeu a não alterar o resultado dos desfiles. Com os novos desdobramentos do caso, esse é outro ponto que continua indefinido.

