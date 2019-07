Carros: últimas novidades das máquinas incríveis da seção CarMais

Desfile verde

A Jeep apresenta no Salão de Turim, de 19 a 23 de junho, os novos Renegade e Compass com tecnologia plug in hybrid e baterias que podem ser recarregadas | Foto: Divulgação

A Jeep apresenta no Salão de Turim, de 19 a 23 de junho, os novos Renegade e Compass com tecnologia plug in hybrid e baterias que podem ser recarregadas pelo motor a combustão ou em tomadas de energia externa. No modo 100% elétrico, os SUVs têm autonomia de cinquenta quilômetros a uma velocidade de até 130 km/h.

As unidades elétricas trabalham em sinergia com os novos motores a gasolina de 1,3 litro turbo para aumentar a eficiência e a potência total. A ação combinada dos dois sistemas de propulsão entrega 240 cavalos e ambos os modelos contam com tração nas quatro rodas (eAWD).

Os dois utilitários esportivos da Jeep amigáveis do ambiente partirão da Piazza Vittorio Veneto, em Turim, e desfilarão pela cidade italiana oferecendo às pessoas nas ruas uma oportunidade de verificar o nível de silêncio dos veículos dotados da tecnologia híbrida, com emissão de gases inferiores a 50 g/km.

Centenário azul

Ford amplia a gama do hatch e do SUV compactos com uma edição especial denominada de “100 Anos”, com produção limitada a mil unidades do Ka e a quinhentas do EcoSport | Foto: Divulgação

Depois do recente lançamento das configurações FreeStyle do Ka e do EcoSport, a Ford amplia a gama do hatch e do SUV compactos com uma edição especial denominada de “100 Anos”, com produção limitada a mil unidades do Ka e a quinhentas do EcoSport, na cor exclusiva Azul Belize.

Ambos são identificados com um emblema prateado nas laterais, trazendo um desenho estilizado da bandeira do Brasil e o numeral 100. “O Ka e o EcoSport 100 Anos trazem itens exclusivos de estilo e conteúdo para celebrar as 10 décadas de presença da marca no Brasil e o seu espírito de inovação, com um visual esportivo e personalizado”, diz Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford.

O interior dos dois modelos também é diferenciado, com acabamento do painel e do teto em preto e bancos especiais.

Trazem a central multimídia Sync 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas, comandos de voz, Bluetooth, entrada USB e conectividade com Apple CarPlay, Android Auto e Waze.

O Ka 100 Anos é equipado com o motor 1.5 Ti-VCT de três cilindros, 136 cavalos e câmbio automático de 6 velocidades, com preço de R$ 65.990. Já o EcoSport 100 Anos vem com motor 1.5 Ti-VCT de três cilindros, 137 cavalos, câmbio automático de 6 marchas e preço de R$ 89.990.

Senna do Brasil

O McLaren Senna é considerado o mais extremo veículo da marca com autorização para andar nas ruas e estradas. | Foto: Divulgação

Acaba de desembarcar no Brasil a primeira unidade do McLaren Senna. O belíssimo carro, na cor British Racing Green (a oficial do Reino Unido no automobilismo histórico), será entregue ao seu comprador em breve.

O modelo em homenagem a Ayrton Senna, que conquistou seus três títulos na Fórmula-1 a bordo de uma McLaren – em 1988, 1990 e 1991 –, tem produção limitada a quinhentos exemplares, todos já vendidos, sendo quatro destinados ao Brasil.

O McLaren Senna é considerado o mais extremo veículo da marca com autorização para andar nas ruas e estradas. Seu motor 4.0 biturbo desenvolve oitocentos cavalos, acelera de zero a 100 km/h em apenas 2,8 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 340 km/h.

O câmbio de dupla embreagem tem 7 velocidades e envia toda a força para as rodas traseiras. O dinheiro desembolsado pelo felizardo brasileiro foi em torno de R$ 3,4 milhões.

Voo livre

Um dos lançamentos do segmento premium mais aguardados para este ano, o novo BMW Z4 já pode ser adquirido diretamente na rede de concessionárias do Brasil. | Foto: Divulgação

Um dos lançamentos do segmento premium mais aguardados para este ano, o novo BMW Z4 já pode ser adquirido diretamente na rede de concessionárias do Brasil. Produzido em Graz, na Áustria, o modelo de terceira geração é oferecido na versão sDrive30i M Sport por R$ 309.950.

Herdeiro legítimo do design cativante e do consagrado prazer de dirigir dos roadsters lendários da marca bávara, o novo Z4 é empurrado pelo motor TwinPower Turbo 2.0 de quatro cilindros a gasolina com 258 cavalos de 5 mil a 6.500 rotações por minuto e torque de 41 kgfm de 1.550 a 4.400 rpm.

Acoplado ao câmbio automático esportivo Steptronic de 8 velocidades, com alavancas atrás do volante para trocas sequenciais, o conjunto motriz leva o conversível de zero a 100 km/h em 5,4 segundos e à velocidade máxima de 250 km/h.

O teto de lona, na cor preta, é acionado eletricamente, podendo ser aberto ou fechado em 10 segundos, mesmo com o veículo em movimento, a velocidades de até 50 km/h.

O caráter exclusivo do Z4 também é notado pela presença de tecnologias inovadoras como o Intelligent Personal Assistant, que permite ao usuário interagir com o veículo e executar diversos recursos por meio do comando de voz “Olá, BMW”, dito em português, o BMW Live Cockpit Professional – engloba Head-up Display colorido e duas telas digitais, de 12,3 polegadas e 10,25” – e o Driving Assistant, cuja função é alertar o motorista sobre situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira e mudanças involuntárias de faixa de rolamento.

Devorador de recordes

Limitada a apenas quinze unidades em todo o mundo, o modelo tem motor 5.0 V8 de 592 cavalos de potência, suficiente para acelerar até os 100 km/h em apenas 3,7 segundos | Foto: Divulgação

A Divisão de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover (SVO) apresenta a edição especial Jaguar XE SV Project 8 Touring. Limitada a apenas quinze unidades em todo o mundo, o modelo tem motor 5.0 V8 de 592 cavalos de potência, suficiente para acelerar até os 100 km/h em apenas 3,7 segundos e atingir a velocidade de 300 km/h. A nova versão Touring está disponível ao lado do modelo já existente, o 200mph Project 8, o sedã de rua mais rápido da história, com uma coleção de recordes em três circuitos emblemáticos: o Nordschleife de Nürbürgring, o “Inferno Verde”, com 22 quilômetros de extensão, na Alemanha, Laguna Seca, nos Estados Unidos, e Dubai, nos Emirados Árabes. Com uma asa fixa no lugar do aerofólio ajustável em fibra de carbono que equipa o Project 8, a versão Touring traz difusor no para-choque dianteiro para manter o equilíbrio aerodinâmico. “O Project 8 recebeu uma crítica muito positiva desde seu lançamento, demonstrando a capacidade do time da Special Vehicle Operations de criar um sedã compacto da Jaguar com desempenho de um supercarro. A versão Touring estende o apelo do Project 8 para entusiastas de carros de desempenho e colecionadores que preferem uma aparência mais discreta, sem comprometer a experiência dinâmica focada no motorista”, entusiasma-se Jamal Hameedi, engenheiro-diretor da Jaguar SVO.

Sessentão icônico

A série especial do Mini 60 Years, que celebra as seis décadas de lançamento do icônico “carrinho” britânico, chegou ao Brasil e estará disponível nas concessionárias a partir desta semana | Foto: Divulgação

A série especial do Mini 60 Years, que celebra as seis décadas de lançamento do icônico “carrinho” britânico, chegou ao Brasil e estará disponível nas concessionárias a partir desta semana. Produzido em Oxford, na Inglaterra, o modelo comemorativo tem preço de R$ 171.990. Serão apenas 25 exemplares no Brasil, na configuração hatch de três portas com motorização Cooper S 2.0 turbo de quatro cilindros com 192 cavalos de potência de 5 mil a 6 mil rpm e 29 kgfm de torque de 1.350 a 4.600 rpm.

Além da tonalidade padrão New British Racing Green externa, a versão especial do Mini é adornada pela inscrição “60 Years” presente nos emblemas que contornam as luzes indicadoras de direção, localizadas nas laterais, nas soleiras das portas dianteiras e nas faixas sobre o capô, uma projeção do logo da porta do motorista no solo e rodas de liga leve de 17” Spoke biton. O teto e as capas dos retrovisores são na tradicional cor Branco Pepper. No interior, a configuração traz bancos e volante revestidos em couro.

Freio na China

Principal mercado de veículos do planeta, a China amargou a maior queda de vendas de sua história em maio, representando o décimo primeiro tombo mensal seguido. O recuo no quinto mês do ano foi de 16,4%, após índices negativos de 5,2% em março e de 14,6% em abril. Em 2018, o mercado chinês teve 24,64 milhões de unidades vendidas – quase 10 vezes mais que o registrado no Brasil. Mesmo assim, houve uma queda de 5,8% nas vendas no gigante asiático. Para este ano, existe uma expectativa de novas baixas nos emplacamentos. Em parte, os resultados desfavoráveis são devidos à desaceleração da economia chinesa – originada pela guerra comercial com os Estados Unidos –, por problemas internos, pela diminuição do poder aquisitivo da classe média e por um vazamento de informação de que o governo estaria planejando um novo plano para incentivar o consumo no país, e isso estaria levando a população a adiar a decisão de compra de veículos.

Marketing inclusivo



A Honda Automóveis do Brasil marcou presença na 16ª edição da Reatech – Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade –, realizada de 13 a 16 de junho no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center.

Em seu estande de 304 metros quadrados, a Honda colocou ao alcance dos visitantes produtos voltados para as pessoas com deficiência, que evidenciam o conceito de engenharia focada no ser humano. Estavam no estande da marca os modelos Fit e City Personal, HR-V Touring, Civic Touring e WR-V EXL. Já o HR-V Touring e o City Personal estavam disponíveis para test-drive

. Em função dos diferenciais comuns aos modelos do portfólio da Honda, como o câmbio automático ou CVT – fundamentais para a utilização desse consumidor na maioria dos casos –, bom espaço interno, amplo porta-malas e acesso facilitado ao interior dos automóveis (graças ao bom ângulo de abertura das portas), a marca é reconhecida pelo público PcD como uma forte opção de compra.

