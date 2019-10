Feirão itinerante de vendas de carros chega à Zona Sul de Manaus

A feira terão taxas a partir de 0,65% | Foto: Divulgação

Manaus - A maior feira de compra e venda de carros da região Norte, LevaCar, realiza sua terceira edição de 2019, entre os dias (18) e (20) de Outubro, dessa vez prestigiando a Zona Sul da cidade, no estacionamento do supermercado Makro, bairro Japiim.

Até porque ter um carro nos dias atuais não é mais um artigo de luxo e, sim, de qualidade de vida para uma locomoção mais segura e rápida, seja para trabalho ou lazer.

Por isso, o empresário Erick Belém, da Tenda Eventos explica que para a realização do evento, tudo está sendo desenvolvido para atender as necessidades pessoais de cada cliente. “Nesses dias de feira estaremos, mais uma vez, oferecendo à população carros de excelência que podem atender a qualquer demanda como utilitários, esportivos, executivos e de luxo. Serão mais de 300 modelos a disposição para que o cliente se sinta abraçado e satisfeito em todos os sentidos, pois respeito e responsabilidade são a nossa missão”, enfatiza.

O Feirão conta com mais de dez parceiros do setor automobilístico de Manaus. Também possui a melhor equipe de vendas, para atender e avaliar os consumidores que desejam realizar o sonho de comprar um veículo ou, até mesmo, trocar o atual para entrar 2020 com conforto.

A feira acontecerá entre os dias 18 a 20 de Outubro | Foto: Divulgação

Negócios

Este ano, uma pesquisa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), registrou aumento de 12,1% em vendas de veículos no Brasil, entre os meses de janeiro a julho.

Em contradição ao cenário brasileiro, a Anfavea apontou queda de 3,3% nas vendas de carros. Entretanto, Manaus despontou com crescimento de até 15% em algumas concessionárias, o que demonstra o aquecimento financeiro no mercado da cidade.

Isso significa que, apesar da queda mensal das vendas no País, o aumento no Amazonas foi de 10,1% em comparação as vendas de setembro de 2018. Vale ressaltar que nos primeiros nove meses de 2019, foram comercializados 2,03 milhões de veículos, uma alta de 9,9% em relação ao mesmo período de 2018.

"A LevaCar oferece a menor taxa de financiamento, a partir de 0,65 %, com aprovação na hora, parcelamento em até 60 vezes, transferência grátis, troca com troco e muitas outras facilidades, que viabilizam a aquisição de um veículo 0 Km ou semi novo", justifica Belém.

*Com informações da assessoria