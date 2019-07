Faculdade presencial ou online? Qual o melhor para mim?

Presencial ou online? Há vantagens e desvantagens nas escolhas. | Foto: Reprodução

Manaus- Há muitas dúvidas para quem sai do ensino médio e busca fazer um curso superior. Além de que carreira seguir, existem também as opções de como estudar, seja da forma presencial, ou a nova possibilidade, o curso à distância.

As perguntas mais frequentes são: "Se fizer à distância, meu curso será reconhecido?", "o curso EAD é tão bom quanto o presencial?", "tem diferença no diploma?". Conheça as vantagens e desvantagens das duas modalidades e pessoas que fizeram suas escolhas com base das diferenças.

O Ministério da Educação (MEC) reconhece cursos presenciais e à distância, mas ainda há dúvidas sobre o que fazer na hora da escolha.

Ensino Semipresencial

Com horários diferenciados a educação à distância fica mais acessível | Foto: Reprodução

O sistema semipresencial (EAD) oferece uma parte da carga horária no formato presencial e o restante à distância. Pode ser de dois tipos:

Origem em curso presencial, mas com aulas à distância

Os cursos iniciam na forma convencional que somos acostumados a ver nas faculdades, mas disponibilizam 20% de suas aulas à distância como propõe o MEC, com algumas disciplinas específicas para o módulo.

Nestes casos, a faculdade tem a liberdade para definir as disciplinas e de que forma acontecerá os encontros. O ambiente virtual á preparado para as aulas e as presenças são contabilizadas com a entrega de trabalhos ou pela própria plataforma online do curso.

Semipresencial que teve início do curso à distância

Neste caso há maior encontro presencial, com uma ou duas vezes por semana. Todas as disciplinas seguem o modelo em ambiente virtual, quando o aluno abre a transmissão com o horário estabelecido pode interagir com o professor.

Os encontros presenciais são feitos em polos preparados, o professor não está presente mas os alunos participam do mesmo ambiente e esses ambientes são fixos.

O aluno pode estudar pela plataforma online quando não há esses encontros nos polos, a modalidade é indicada para quem não pode se locomover todos os dias para a faculdade, mas preferem, mesmo que pouco, o contato com os colegas da futura profissão.

Vantagens para quem faz curso à distância

Há vantagens na escolha do curso á distância, uma delas é a comodidade | Foto: Reprodução

As pessoas que buscam esse tipo diferenciado de graduação levam em consideração correria do dia a dia, a flexibilidade dos horários, dias e a comodidade. Na cidade de Manaus, a mobilidade é um problema que também é levado em consideração na hora de escolher a EAD, estudar no trabalho ou na própria casa tem atraído cada vez mais novos universitários.

O diploma do ensino superior à distância tem a mesma validade do curso presencial, basta que a faculdade seja reconhecida pelo MEC, ambos têm a mesma validade com a comprovação e título de bacharelado e licenciatura.

Desvantagens

Para pessoas que não tem disciplina, a autonomia durante o curso pode ser uma armadilha. Quando não há ninguém para cobrar resultados fica a critério e responsabilidade do aluno todas as disciplinas de estudo. É importante cumprir a carga horária dos cursos.

Para estudar fora da sala de aula precisa de disciplina | Foto: Reprodução

Embora o diploma de curso à distância tenha a mesma validação da presencial, existe preconceito de pessoas que acham que a modalidade EAD não tem a mesma qualidade da convencional. Isso é mito, o que apenas diferencia é a forma de aprendizado.

O ensino a distância depende da conexão com a internet e do equipamento que o aluno tem disponível, a faculdade não disponibiliza, o que é mais uma responsabilidade para quem opta o tipo de curso.

Joelma Nascimento (41) cursa Letras, língua portuguesa e literatura na faculdade Uniasselvi. A estudante já experimentou as duas modalidades de estudo e conta que escolher a faculdade à distância requer disciplina e foco por parte do aluno, mas que as duas formas de fazer o ensino superior são boas, depende do aluno escolher qual encaixa na sua realidade.

"Estudar online foi bom para mim, organizo meu tempo e tenho conseguido bons resultados. É preciso muita dedicação e organização, caso contrário não dará certo. Não dá para ficar só com o material que a faculdade dispõe, tem que pesquisar e estudar muito. Já estudei presencial e acredito ser mais fácil. Mas depende de você, com dedicação terá bons resultados. Para mim, foi a melhor atitude que tive em escolher EAD."

Ensino Presencial

O ensino presencial é o mais comum e escolhido pela maioria dos universitários | Foto: Divulgação

O conteúdo é exposto através de aulas, com a presença física de aluno e professor, considerado o mais tradicional. É um ambiente todos se reúnem diariamente, com horários fixos, turnos de acordo com a disponibilidade do curso, todas as aulas e provas feitas na própria faculdade.

A frequência do aluno é contabilizada por chamada e os professores tem contato direto, podendo responder às dúvidas e questionamentos no horário da aula.

Vantagens

O contato direto com os professores facilita o aprendizado, o professor como mediador ajuda no debate, esclarecimento de conteúdos e dúvidas no mesmo momento.

É recomendado para pessoas que tem dificuldades de organização de conteúdos e disciplinas. Como estamos acostumados com esse tipo de ensino é bem mais fácil para quem está ingressando no ensino superior.

Uma das vantagens do estudo presencial é a interação e oportunidade de trabalho em grupo, requisito importante para o mercado de trabalho | Foto: Reprodução

Nas aulas presenciais há também a possibilidade de formar grupos e assim possibilitar a interação social e o trabalho em equipe. Saber lidar com grupos é um dos pontos mais requisitados no mercado de trabalho, o curso é valorizado.

Desvantagens

O curso presencial não tem flexibilidade, as vezes um desafio para todos os acadêmicos. Conciliar estudos, família, lazer e saúde é algo um assunto que pesa na hora de escolher estudar todos os dias e com horários determinados.

Quem faz o curso presencial não tem a disponibilidade de trabalhar ou fazer outra atividade durante os horários das aulas, caso o acadêmico ultrapasse o limite de faltas pode ser reprovado na disciplina.

As mensalidades dos cursos presenciais são mais caras que os cursos EAD por causa de custos às instituições, o aluno também precisa gastar com deslocamento e alimentação.

Diferenças entre os dois

O profissional no mercado de trabalho começa na universidade | Foto: Reprodução

O que mais diferencia as duas modalidades de curso são os locais, a interação e a frequência. O aluno decide por essas principais características como, quando e onde fazer a sua graduação e se unir ao número de 8,3 milhões de pessoas que se matriculam no ensino superior, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2017.

Há pessoas que viram vantagens nos preços das faculdades á distância como a universitária a Analice Mendonça (21) quem faz engenharia da produção e viu no orçamento a oportunidade de ingressar no ensino à distância.

Analice resolveu fazer o curso à distância pelo preço acessível e a exemplo da mão que cursou pedagogia | Foto: Arquivo pessoal

“Quando sai do ensino médio, fui tentar uma faculdade presencial, porém a diferença do valor era grande de uma para a outra. Para quem trabalha durante todo o dia, acorda de madrugada, é complicado ainda acompanhar as disciplinas diárias. Mas, o valor foi o que me atraiu de fato para aulas a distância."

As disciplinas são as mesmas de um curso presencial, o que faz a diferença é a dedicação de cada aluno com o seu curso, como explica Analice que viu no exemplo da mãe a oportunidade de estudar à distância

"Tenho as mesmas disciplinas, são apenas aplicadas de uma forma diferente, que faz com que os alunos se dediquem em aprender. Tenho conteúdo todos os dias na página do aluno online, onde tiro dúvidas e ainda consigo adiantar alguns conteúdos, ou até mesmo fazer cursos complementares. ”

