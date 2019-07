Como é ser universitário? Desafios do estudante durante a graduação

Manaus – Passar no vestibular e ingressar em uma universidade não é uma tarefa fácil. A empolgação da aprovação é logo substituída pela apreensão dos inúmeros desafios que o estudante enfrentará ao longo de sua graduação. A pressão por um bom desempenho acadêmico, questões financeiras e até altas expectativas são algumas das dificuldades que o aluno encara durante anos de estudo.



Segundo um levantamento feito pelo Center for Collegiatte Mental Health (CCMH), pelo menos 20% dos estudantes universitários sofrem de algum tipo de dificuldade mental ou emocional como depressão, estresse e ansiedade. As pressões no meio acadêmico e a falta da qualidade do sono são alguns dos motivos apontados pelo levantamento como causa das doenças.

A expectativa alta em relação ao curso faz com que muitos universitários se questionem sobre sua capacidade e enfrentem um grande desafio: a insegurança de ser um bom estudante e, consequentemente, um bom profissional.

“Eu tranquei a faculdade em uma época porque a fase de adaptação não foi fácil e a pressão para tirar boas notas era enorme. Então eu não conseguia atingir as minhas metas e ficava frustrada. Acredito que isso influenciou em parte do meu diagnóstico de depressão. Às vezes a gente não se sente capaz de virar engenheira, mas as dificuldades da faculdade são superadas e aprendemos a lidar e gostar do curso”, afirma a estudante de engenharia que não quis se identificar.

Base deficiente

A gestora educacional Ludmylla Rondon, atribui a base educacional do ensino médio deficiente como um dos fatores que deixam os estudantes universitários despreparados para lidar com as responsabilidades da vida acadêmica.

“O assistencialismo que o estudante tem no ensino médio acaba o prejudicando, porque quando ele chega na universidade não encontra o mesmo tipo de apoio. Acaba que o desafio que eles encontram é na postura mais autônoma. Ele entra na universidade e encontra muita permissividade e precisa lidar com a administração de tempo para gerir as atividades e passar nas matérias”, afirma a especialista.

Trabalho e estudo

Para alguns estudantes, o maior desafio da universidade é a adaptação a uma série de rotinas e atividades para atender às demandas do curso superior, para outros, é saber conciliar estudos com emprego. Esse é o caso do estudante de engenharia civil Luiz da Silva Teixeira, de 20 anos, que todos os dias sai do trabalho e vai à faculdade esperando que o ensino superior proporcione melhorias para sua vida.

“Para o universitário que trabalha e estuda não sobra tempo para nada. O maior desafio que eu enfrento hoje é o custeio da faculdade. Para mim, é tudo ou nada. Eu procuro tirar todo dia pelo menos três do meu dia para estudar depois do trabalho e da faculdade. Nem sempre é possível cumprir essa meta devido ao cansaço, mas eu sou acostumado desde cedo a ‘pegar pesado’”, afirma o estudante que considera conciliar o trabalho com a vida acadêmica o seu maior desafio hoje.

Desafios pessoais

Já para o estudante de Direito, Pedro Mendes, de 21 anos, lidar com dificuldades pessoais, como o medo de falar em público e com crises de ansiedade foram os principais obstáculos na vida acadêmica.

Pedro teve que lidar com medos pessoas na faculdade | Foto: Arquivo Pessoal

“Os meus maiores desafios no curso de Direito foram pessoais, como apresentação em público, escrita impecável para uma pesquisa e o combate à ansiedade que acabei desenvolvendo ao longo do curso. É um desafio muito grande ter que lidar com alguns medos pessoais em prol da própria carreira que você deseja construir e a gente acaba entrando em um mercado muito competitivo em que o currículo pode definir futuras oportunidades de emprego”, comenta o universitário.

Dicas de como se organizar

O estudante de Direito, que já participou de diversas competições nacionais e internacionais, dá dicas de como os alunos universitários podem organizar sua rotina de estudos e, assim, conseguir driblar um dos maiores obstáculos da vida acadêmica, a administração do tempo.

A organização na rotina de estudos já rendeu ao estudante Pedro Mendes | Foto: Arquivo Pessoal

“Quando me prepararei para o exame da ordem, por exemplo, busquei por um curso online e estudei sozinho para minha aprovação. Com relação a faculdade, gosto de seguir contas no Instagram com dicas de estudo, faço um cronograma para alcançar minhas metas e ainda procuro ler livros e responder questões para me ajudar na preparação de determinada prova. Acredito que a escolha por uma área específica durante a faculdade pode ajudar a manter o foco naquilo que você busca, seja para concurso, advocacia, entre outros. Foi a partir dessa escolha que comecei a montar um currículo voltado principalmente para minha área”, afirma.

