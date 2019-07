Sebrae Amazonas anuncia vencedores do Prêmio de Educação Empreendedora

Sebrae no Amazonas divulga, na próxima quinta-feira (13), os vencedores estaduais do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora | Foto: Divulgação

Manaus - O Sebrae no Amazonas divulga, na próxima quinta-feira (13), os vencedores estaduais do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora (PSEE), uma iniciativa que tem por objetivo reconhecer e homenagear projetos e ações que promovam o empreendedorismo em instituições de ensino, desde o nível escolar fundamental até o ensino superior.



A solenidade de premiação acontecerá na sede do Sebrae no Amazonas em Manaus, avenida Leonardo Malcher, 924, Centro, às 15h. O evento terá a participação de dirigentes de estabelecimentos de educação, profissionais e especialistas que atuam no setor de educação.

16 projetos inscritos no AM

No Amazonas, segundo a gestora estadual, analista técnica do Sebrae/AM, Gisele Sarmento Pinto, 16 projetos foram inscritos, avaliados por profissionais capacitados em empreendedorismo.

O prêmio é organizado em quatro categorias (ensino fundamental, médio, profissional e superior) e se destina a professores, secretários municipais e estaduais de educação, reitores, diretores, coordenadores e demais profissionais do ensino formal que coordenam projetos de incentivo ao empreendedorismo.

Cada categoria, exceto as categorias profissional e superior, vai distribuir troféus para os três melhores colocados (troféu bronze, troféu prata e troféu ouro). Nas categorias ensino profissional e superior serão apenas dois troféus (prata e ouro).

Cada idealizador de projeto voltado à educação empreendedora que for premiado com o troféu ouro passa a representar o Amazonas na etapa regional e nacional da Premiação.

“Para nós, do Sebrae, é muito importante firmar parcerias e estar junto com as instituições de ensino, pois essa é mais uma forma de incentivar o empreendedorismo em nosso Estado. Esperamos que essa premiação possa repercutir em todo o Amazonas, para que possam surgir mais iniciativas de educação empreendedora”, destaca a diretora-superintendente do Sebrae no Amazonas, Lamisse Cavalcanti.

* Com informações da assessoria

Leia mais: