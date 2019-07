Como conciliar os estudos com a vida social?

Manaus - Trabalhar e ter um bom desempenho profissional, estudar com qualidade e ainda manter a vida social em dia. Essas são três grandes tarefas sob nossa responsabilidade em um cotidiano acelerado, que trazem consigo várias outras atividades. Conseguir se desdobrar para ter sucesso em tantas esferas da vida é, definitivamente, um dos maiores desafios do ser humano moderno. Mas como conciliar todas essas atividades diárias?

A rotina da Stephane Ferreira, 23, é bem agitada. Ela cursa direito na Unip, trabalha e além disso se diverte. “Agora que passou a prova da OAB acordo mais tarde, mas antes acordava umas 8h para estudar, 13h já tenho que estar no trabalho. Saio por volta das 17h e vou direto à faculdade que termina às 22h. Como dependo de ônibus, o horário que vou dormir depende do horário que ele passar, mas geralmente é por volta de 00h”, diz.



A estudante conta que é cansativo a rotina, porém gratificante porque vê os resultados positivos em todas as áreas da vida. “Minha rotina é bem corrida e cansativa, mas tento conciliar pensando em cada um dentro de sua caixinha, não misturar a faculdade com o trabalho, não trazer o trabalho para casa, quando estiver na faculdade me focar nas aulas e sempre que der me divertir um pouco para relaxar. E tem dias que só quero o fim de semana para dormir”.

Stephane Ferreira cursa direito na Universidade Paulista | Foto: Ione Moreno

Outro estudante que tem uma rotina diária é o Bruno Senna. Ele é estagiário no distrito na área de tecnologia em eletrônica industrial e frequenta a faculdade nas terças e quintas. Ele acorda 5h, pega rota, começa a batalha às 7h e vai até às 14h. Na segunda, quarta e sexta vai para casa assistir um filme com a família ou jogar futebol com os amigos.

“Da faculdade eu saio entre 21h às 22h. Eu chego, tomo banho, janto e o dia seguinte repete a mesma rotina. Acho importante ter esses momentos de pausas se não fica muito cansativo, não esquecer da família e os amigos sem perder o foco nos estudos é muito importante”, conta.

O estudante de Ciências Biológicas Thiago Wilter diz que de segunda a sexta pela parte da manhã ele estagia. A tarde vai para casa cuidar dos afazeres domésticos ou atender clientes a domicílio. Por volta das 16h ele joga vôlei três vezes na semana e a noite ele tem aula.

“Conciliar vida pessoal com faculdade e trabalho é sempre um desafio, ainda mais agora no último ano de graduação, que exige mais da gente. Quando a rotina está me deixando muito estressado eu costumo dar uma desaceleração e sair para algum lugar tranquilo para organizar as ideias”, revela.

Como conciliar?

Para o especialista em carreira Roberto Silva, o principal benefício de conciliar a vida acadêmica com a social é a saúde, pois quem passa praticamente todas as horas do dia estudando acaba se alimentando e dormindo mal e se esquecendo de fazer exercícios físicos e ficando com uma postura péssima. Sem contar que chega um momento em que os estudos não rendem mais e o estresse fala mais alto.

“Por mais afazeres que você tenha, o importante é não deixar que um sobreponha ao outro. Se está na aula, se concentre. Se está estudando sozinho em casa, não perca o foco. Se decidiu se divertir um pouco, se jogue e não fique pensando no que poderia estar estudando. Essa separação é essencial para que você aproveite cada momento da sua vida”, explica.

Organize seu tempo

Roberto Silva destaca que uma das melhores formas de conciliar estudos e vida social é equilibrando o tempo para cada um dos afazeres. "Se é semana de provas e de apresentação de trabalhos, por exemplo, é preciso ter foco e se dedicar aos estudos”, enfatiza.



Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

ProUni abre inscrições no dia 11 de junho para bolsas no 2º semestre