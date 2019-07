Licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Qual a melhor opção de curso?

Já decidiu qual a faculdade a fazer? Agora é a hora de decidir entre as três opções | Foto: Reprodução

Manaus- Vai se candidatar a uma bolsa de estudos no Programa Universidade Para Todos (Prouni)? Já sabe a diferença entre os tipos de cursos de nível superior? Seja bacharelado, licenciatura ou tecnólogo cada um tem aquilo que você deseja na carreira profissional. Entenda as características de cada um, como isso pode influenciar na capacitação e qual a tendência para o futuro no mercado de trabalho.

Cursos de licenciatura

São para aqueles que desejam dar aulas na educação básica. É preparado durante a graduação para lecionar de acordo com a sua área, curso costuma durar de quatro a cinco anos. O mercado para licenciados está favorável, mas ainda há dificuldades para a valorização dos professores.

Áreas: Ciências sociais, educação física, ciências biológicas, geografia, física, letras, etc.

Bacharelado

O bacharelado prepara o profissional para exercer a função de acordo com a profissão que escolheu, mas não pode dar aulas em instituições de ensino. A duração do curso é em média de três a seis anos. O curso oferece base sólida que formam o profissional para o mercado de trabalho.

Durante os estudos, quem tem essa opção, opta por um ciclo básico com o contato de disciplinas relativas a vários seguimentos do mercado e obtém um conhecimento mais geral da área que se pretende atuar.

As áreas são: exatas e tecnológicas; Humanas; Artes e Biológicas.

Tecnólogo

São mais curtos que a licenciatura e bacharelado, carga horária inferior, podendo se formar em dois ou três anos dependendo do curso. A graduação exige mais a prática. Para quem deseja seguir a carreira precisa estar atento para os empregos da área na sua cidade, pois dependo do lugar e da especialização é mais valorizado que o bacharel.

Como toda graduação, há vantagens e desvantagens e por isso preciso ficar atento. A possibilidade de estudar a distância é uma das vantagens, como também a rápida inserção no mercado de trabalho.

O diploma ser válido em todo o país e para quem está com o orçamento apertado, mas não abre mão da graduação, o investimento financeiro é menor, comparado aos outros tipos de graduação.

A desvantagem está no salário menor e devido ao foco específico. O estudante precisa estar no lugar onde a demanda da atividade seja maior e haja emprego na área e ficar atento às necessidades da região onde mora é essencial.

Entenda, o curso superior de tecnólogo é diferente de fazer curso técnico.

Tecnólogo x técnico

A diferença está basicamente na formação. Para entrar no curso técnico, basta que tenha o diploma de ensino fundamental com a idade mínima de 16 anos. Já para ingressar em um curso tecnólogo precisa ter o ensino médio completo.

Os dois cursos duram de dois a três anos, mas o que pesa é o curso tecnólogo quando se trata de educação de ensino superior. Para quem ainda tem dúvidas de qual faculdade fazer, o curso técnico é o mais indicado.

Áreas de estudo

Ambiente e saúde, produção cultural e design; hospitalidade; lazer e turismo; gestão e negócios; produção alimentícia; produção industrial; recursos naturais; controle e processos industriais; desenvolvimento educacional e social; informação e comunicação; infraestrutura; militar; segurança.

Os cursos oferecidos em Manaus são: gestão de recursos humanos, logística, estética e cosmética, marketing, gestão de qualidade, radiologia e gastronomia.

O futuro está nos cursos tecnológicos

Os cursos tecnólogos são a nova tendência no mercado, pesquisas apontam para as profissões do futuro nessa área. Segundo dados do censo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2017, tecnólogo e licenciatura são os graus acadêmicos que tem o maior aumento de ingressos.

Os cursos de bacharelado ainda ganham nas estatísticas, porém o grau de tecnológico ganhou variação positiva de 16,2%. Em dez anos, de 2007 a 2017, o grau tecnológico registrou 119,4% em termos percentuais, o maior da história. O censo ainda conta com o aumento da procura por cursos nessa área à distância, com 46% do número total, contra 53% presencial.

A psicóloga e mentora organizacional Cíntia Lima, informa que todas as três modalidades dão suporte necessário para os profissionais. O MEC reconhece, o que viabiliza os profissionais de participarem de concursos públicos.

De modo geral, o mercado busca os especialistas com um olhar generalistas, que consigam fazer suas atribuições e responsabilidades, afirma a especialista.

A master coach afirma que, apesar do futuro ser destinado aos tecnólogos, a valorização dos bacharéis no mercado atual é maior.

"O mercado valoriza muito o nível de graduação com maior densidade que é o caso do bacharelado. De toda forma, como temos os tecnólogos com experiência e vivência, são bem vindos no mercado. Hoje não daria para fazer uma grande diferença, mas o bacharel no nível superior é hoje o mais valorizado", explica.



Marcos Caminha, 30, já fez bacharelado em comunicação social e hoje faz o curso tecnólogo em produção publicitária. Ao ressaltar as diferenças, vê a importância das duas formas de cursar uma graduação. "Considero o bacharelado bem mais completo, aprofundado e generalista, pois, não tive apenas matérias específicas da área, o que me fez ter uma visão mais ampla.", destacou.

No caso de Marcos, fazer o curso de tecnólogo mesmo depois da graduação de bacharel permitiu com que se especializasse de forma mais aprofundada na área e e num período menor.

