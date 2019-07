Conheça pessoas que tiveram suas vidas mudadas pelo Ensino Superior

Manaus - Subir degraus na vida nunca foi fácil para ninguém. Por vezes, é preciso abdicar dias e noites de diversão para estudar ou trabalhar. Às vezes é preciso trabalhar duro para conseguir pagar uma faculdade, seja trabalhando em uma empresa ou como autônomo, vendendo tudo o que é possível, inclusive trufas. Por conta disso, o EM TEMPO separou algumas histórias de pessoas que tiveram as vidas mudadas depois que cursaram a faculdade. E a mudança vem não apenas no sentido profissional, mas também no sentido pessoal. Confira!

Da trufa à pauta

Com 36 anos de idade e uma bela história de vida para contar. Para Islânia Lima que adora contar uma boa história, a vida renderia um livro. Nascida em Coari, a 363 quilômetros de Manaus, Islânia já fez de tudo na vida até conseguir a tão sonhada profissão, a de jornalista.

A jornalista nasceu em Coari, a 363 quilômetros de Manaus | Foto: Leonardo Mota/EM TEMPO

Em Manaus, no ano 2003, com 21 anos e já mãe de um filho, a jornalista foi operadora de telemarketing e atendente de relacionamento em uma grande operadora de telefonia. "Eu bati muitas metas de acordo com clientes que estavam inadimplentes e já fazia bastante tempo", lembra.



Para pagar os estudos, Islânia trabalhou como garçonete em lanchonetes do bairro em que morava, além de vender trufas em vários locais da capital. O trabalho das trufas, inclusive, ela herdou da mãe, Francisca Lima, a famosa "Tia da Trufa", cujo ponto de vendas é quase que fixo no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Islânia Lima teve que vender trufas e trabalhar em lanchonetes para pagar a faculdade | Foto: Leonardo Mota/EM TEMPO

"Foi vendendo doces pelas ruas de Manaus, faculdades e comércio que eu consegui juntar todo o valor necessário para estudar e voltar ao mercado de trabalho. Em 2009, decidi cursar Jornalismo no Centro Universitário do Norte (Uninorte). No começo foi difícil, mas depois do 4° período, consegui estágios e logo comecei a trabalhar como repórter do jornal Diário do Amazonas", conta ela.



Utilidade para a sociedade

Depois de passar por assessorias de imprensa no Governo do Estado e trabalhar como freelancer para jornais locais e até para o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, Islânia diz que, mais do que uma formação e uma profissão, a faculdade lhe deu maturidade para pensar sobre diversas áreas na vida, principalmente o lado social. Ela diz que não se sente jornalista, mas uma prestadora de serviços para a população e que o crescimento tem sido contínuo.

Islânia hoje atua como assessora de imprensa no setor governamental | Foto: Leonardo Mota/EM TEMPO

"Me sinto uma outra mulher, mente aberta e fora da caverna. Útil para o mundo a quem servir e deixar minha parcela de contribuição, fazendo o bem por meio da minha profissão e, claro, sem perder o meu olhar humano sobre o cotidiano. Superei todas as minhas dificuldades me reconstruindo com os estudos e não me autodestruindo. Eu me aprofundei nos livros e é o que faço até hoje: compro, leio e guardo muitos livros de comunicação além da faculdade. Busco livros e videoaulas para complementar e deixar melhor aquilo que já é bom", completa.



Conhecimento para a frente

Ygor conta que a vontade de fazer um curso superior começou na adolescência | Foto: Leonardo Mota

No entanto, por causa da exigência do mercado de trabalho, precisam fazer um curso superior de curta duração, como os da modalidade tecnólogo, que duram apenas dois anos. Foi o caso do professor Ygor Leite, de 31 anos, graduado no curso de tecnólogo em Gestão da Qualidade pela Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), e que hoje é docente da instituição.



Ygor conta que a vontade de fazer um curso superior começou ainda na adolescência, aos 16 anos, enquanto fazia o curso técnico de Mecânica Automotiva no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Ele lembra que, por não ter o ensino superior, não conseguia aumentar seu status dentro das empresas em que trabalhava e foi por isso que decidiu entrar na faculdade.

"Eu fazia o curso no Senai, e por causa do curso, comecei a trabalhar em algumas empresas do Distrito Industrial e fui crescendo no mercado. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais crescer e percebi a necessidade de ter uma formação, porque havia a exigência. Em 2014, comecei a me interessar pela Engenharia de Produção, mas como era um curso muito caro, decidi fazer o curso de Gestão da Qualidade, porque tinha um preço mais acessível. E desde o primeiro momento eu me dediquei ao curso, porque senti que era o que estava buscando e mais que isso", lembra.

Professor por vocação

Aluno do mestrado e professor da Fametro | Foto: Leonardo Mota





Ygor diz que o desejo pela docência surgiu ainda no 1° período, e foi amadurecendo a ideia até o último semestre letivo, o do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A confirmação do desejo, entretanto, veio justamente no último período, quando, por ter desenvolvido a habilidade da pesquisa, conseguiu terminar o TCC em um mês. Foi eleito pela orientadora como monitor da turma, e no restante do seu tempo livre, auxiliava os colegas de sala a superar o último obstáculo da vida de um estudante de graduação.

"Fazer a pesquisa e ter o trabalho de elaborar um tema não é fácil e devido à baixa preparação muitos alunos têm essa dificuldade. Quando tudo isso aconteceu me despertou mais ainda a vontade de ser docente e na conclusão do curso, me falaram sobre o mestrado, para que eu me tornasse um professor de excelência. Eu me interessei pela área de Engenharia de Materiais e como eu já participava de congressos e escrevia artigos, me inscrevi no mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e fui aprovado", diz.

Atualmente como aluno do mestrado e professor da Fametro desde fevereiro de 2019, Ygor diz que sua profissão é um sonho realizado. "Se não fosse o curso, eu não poderia chegar onde cheguei. Só de conseguir esse status, olhar paro meu crachá e ser chamado de professor já é um sonho realizado", completa.

