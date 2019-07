Ainda não sabe o que vai cursar? Então assista a esses filmes e séries

Manaus - Final do Ensino Médio e todo mundo já fica naquela indecisão do que fazer no próximo ano. Enfermagem, engenharia, logística ou direito? Bom, se gosta de cinema, ou séries e costuma definir sua vida depois de assistir a um bom filme, o EM TEMPO separou uma lista com séries e filmes para você decidir a sua carreira profissional. Na lista selecionamos produções em diversas áreas como em Ciências Humanas, Ciências Naturais e outras. Escolhe aí!

1. Grey's Anatomy

A série da ABC e que está na Netflix foi renovada para chegar até a 17ª temporada. Ela mostra o cotidiano do Hospital Memorial Grey-Sloan, em Seattle, pela ótica da médica Meredith Grey e de seus colegas de trabalho. Entre as tramas, romances e amizades mostradas nas 15 temporadas da série, "Grey's Anatomy" é uma excelente pedida para quem quer seguir as carreiras da área da Saúde, especialmente Medicina e Enfermagem.



2. O Diabo Veste Prada



Trabalhar numa grande revista de moda é o sonho de muitos estudantes de Jornalismo. E esse sonho é realizado pela jovem Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway), que é contratada para ser a assistente da editora-chefe da revista Runway, Miranda Priestly (Meryl Streep). Cada vez mais envolvida pelo emprego, Andy acaba deixando a vida pessoal para viver a vida em torno de Miranda, e isso lhe custa um caro.

Indicado a vários prêmios, inclusive ao Oscar de Melhor Atriz para a talentosíssima Meryl Streep, "O Diabo Veste Prada" é uma excelente indicação para quem se apaixona e se fascina pela Moda. Também é uma boa pedida para quem pretende cursar Publicidade e Propaganda, uma vez que o marketing e a influência de uma revista de moda no cotidiano são trabalhadas ao máximo.



3. How To Get Away With Murder

Annalise Keating, interpretada brilhantemente por Viola Davis, é uma advogada criminalista e professora de Direito Penal em uma universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Anualmente, ela escolhe cinco estudantes para estagiarem com ela, trabalhando em casos reais e considerados difíceis de resolverem aos olhos do público. A trama, que ainda envolve romance, traições e outras emoções, narra bem o cotidiano de um advogado no tribunal e nos estudos dos casos.



4. A Rede Social

Se você acessou essa matéria pelo Facebook, você deve assistir "A Rede Social". Estrelada por Jesse Eisenberg no papel de Mark Zuckerberg, Andrew Garfield como Eduardo Saverin e Justin Timberlake como Sean Parker, o filme conta a história do Facebook e de todas as disputas que aconteceram depois da criação da rede social.

Além, claro, da criação da rede social mais famosa e mais usada no mundo, o filme aborda assuntos importantes, como a segurança da informação e é uma boa pedida para quem quer seguir na área de Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e áreas afins.



5. Sob Pressão

"Ninguém morre no meu plantão." Se você estava passeando pela Rede Globo tarde da noite, já deve ter ouvido essa frase dita pelo médico Evandro Moreira (Júlio Andrade) na série "Sob Pressão". A trama se passa em um hospital localizado numa área de risco da cidade do Rio de Janeiro, que recebe diariamente pacientes com todos os tipos de problemas.

Entre o cuidado intensivo aos pacientes, Evandro e a esposa, a também médica Carolina (Marjorie Estiano), ainda precisam lidar com todos os problemas típicos de um hospital público, como a falta de insumos, falta de leitos e a falta de estrutura adequada. Boa pedida para quem ama e quer seguir a carreira da Medicina.



6. Spotlight

Se você quer seguir o Jornalismo como carreira, vai gostar desse filme. Ele conta a história da equipe Spotlight, uma equipe de jornalistas investigativos do "The Boston Globe". Em 2001, o editor e chefe da equipe, Marty Baron, descobre um suposto caso de abuso sexual cometido por um padre e encoberto pela Arquidiocese de Boston. Ele, então, pede para que a sua equipe investigue o caso.

Meses de investigação pelo time de cinco jornalistas levam à descoberta de que quase 90 padres haviam abusado de crianças e adolescentes até o ano de 2001 em Boston, sob a vista grossa do então arcebispo da cidade, cardeal Bernard Law. A reportagem especial é publicada no jornal com um número para denúncias, e no dia seguinte, a redação do jornal é inundada com ligações de pessoas denunciando novos abusos.



7. Amadeus

Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido a música acima, certo? Ela faz parte da ópera "A Flata Mágica", cujo compositor, Wolfgang Amadeus Mozart, tem a vida retratada no filme "Amadeus", de 1984. Mesmo antigo, o filme é inspiração para muita gente, e foi premiado com oito Oscars em 1985. Além de contar a história de um dos maiores compositores da História, o filme mostra o cotidiano corrido de um compositor e maestro, e vale a pena para quem quer trilhar a carreira da Música.

8. Anjos e Demônios

Uma substância que seria usada como fonte de energia, a antimatéria, é roubada do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (Cern, na sigla em francês), na Suíça, e levada para um destino completamente surreal: a Cidade do Vaticano, e justamente pela organização considerada a maior inimiga da Igreja Católica: os Illuminati. Com o risco de explodir o menor país do mundo e uma boa parte da cidade de Roma, o historiador Robert Langdon (Tom Hanks) e a cientista Vittoria Vetra (Ayelet Zurer) terão 12 horas para encontrar todas as pistas que levem exatamente a localização da antimatéria.

Com uma trama bem elaborada que envolve ciência, religião e História, "Anjos e Demônios" é baseado no romance de mesmo nome de Dan Brown, e é uma excelente inspiração tanto para quem quer seguir a carreira de historiador, como para quem quer estudar Física, Engenharia, Química e áreas afins.



9. O Jogo da Imitação

O enredo é a Segunda Guerra Mundial. O avanço dos exércitos nazistas sobre a Europa é cada vez maior, e a Inglaterra precisa começar a reagir. Para isso, o Governo Britânico contrata um grupo de cientistas, entre eles, o matemático Alan Turing, para descriptografar as mensagens das Forças Armadas alemãs e impedir o avanço nazista.

Com meses de trabalho, Turing monta a máquina Enigma, que usando cálculos matemáticos, passa a interceptar e descriptografar as mensagens da Inteligência alemã. Foi por causa da máquina que a Inglaterra conseguiu reagir e conter o avanço de Hitler sobre a Europa. Prato cheio para quem quer seguir a área de Matemática ou de Informática.



10. Dr. Dolittle

Já pensou em, além de ser veterinário, ainda poder falar com os animais e entendê-los? Pois é. Esse é o dom do médico veterinário John Dolittle (Eddie Murphy), que após um acidente, começa a poder falar com os animais. O primeiro filme é de 1998, mas outros quatro filmes foram feitos nos anos seguintes como uma continuação da história. Sugestivo demais para quem quer cursar Medicina Veterinária.



