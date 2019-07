Ei, estudante, já sabe o que fazer com a sua nota do Enem?

Manaus - Chega o final do ano e a maior preocupação do estudante é se vai conseguir uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para poder entrar na universidade federal. Afinal de contas, pagar uma universidade particular não faz parte das condições de muita gente.

Mas você sabia que pode usar a sua nota do Enem pra cursar a faculdade numa instituição privada? O EM TEMPO separou quatro formas que você pode usar a sua nota do Exame. No entanto, é importante lembrar que, em alguns casos, não dá para usufruir de dois caminhos ao mesmo tempo. Confira!

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é a seleção para entrar em uma universidade federal. Nele, o estudante tem a opção de escolher dois cursos, e a depender de sua média geral nas cinco áreas do Enem, sua média pode estar acima ou abaixo da nota de corte. Se estiver acima da nota, o estudante está classificado, mas se estiver abaixo, pode esperar a segunda chamada.

Prouni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni), do Governo Federal, concede bolsas integrais e parciais para que estudantes possam cursar o ensino superior tranquilamente. Para participar do Programa Universidade Para Todos (Prouni), o estudante deve ter cursado o Ensino Médio inteiro em escola pública ou em escola particular, mas desde que com bolsa de 50% ou 100%, e deve ter tido uma nota superior a 450 pontos no Enem.

Fies

Criado em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), também do Governo Federal, é um programa que dá a oportunidade do estudante financiar o seu curso superior em diferentes modalidades e até a possibilidade de juros zero para quem mais precisa, a depender da renda familiar do candidato.

Crédito Educativo

A cada semestre, as faculdades e universidades privadas concedem bolsas de estudo cuja porcentagem acaba sendo de acordo com a nota do Enem. Se o candidato conseguir uma boa nota no exame pode ter uma boa porcentagem na bolsa de estudo.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Saiba os passos para uma redação nota mil no Enem