Veja profissões que estão em alta em 2019, segundo as faculdades

Manaus - A(o) vestibulanda(o) tende a dedicar tanto tempo se preparando para as provas que, geralmente, não encontra espaço para amadurecer a escolha profissional. Chega um momento que o estudante se depara com um grande dilema: qual curso escolher? No mercado de negócios de Manaus, é preciso pensar mais além e escolher, de fato, o que pode ser rentável e, ao mesmo tempo, que traga felicidade.

Um estudo da consultoria PwC divulgado no final de 2017 pela revista Exame mostra que pelo menos um terço dos postos de trabalho no Japão, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos serão ocupados por robôs até o ano de 2030. Na lista das carreiras que devem ser automatizadas, estão assistente jurídico, anestesista, jornalista, contador, e a lista segue.

Na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), o curso de Direito, por exemplo, já não é mais um dos cursos mais procurados. Ao invés disso, a escolha da maioria fica pelo curso de Gastronomia, e em segundo lugar, vem o curso de Estética. De acordo com o professor Meyer Neto, gerente Comercial e de Marketing da instituição, a procura se deve ao mercado aquecido de muitas profissões.

"Com a indústria 4.0 e a mudança global, a sociedade está mudando os seus hábitos, e muitas pessoas estão começando a empreender em novos negócios. Além disso, as empresas que mais crescem atualmente são as de serviços e o consumidor mudou. Dessa forma, abre mais concorrência, e cada empresa cria novas experiências e personalização em seus produtos e serviços", aponta o docente.



Pesquisar sobre o curso é imprescindível



Na hora de escolher o curso, é muito importante ter informações sobre o mercado de trabalho na região. É o que diz a coach Angélica Dias, especialista em Mercado de Trabalho e orientadora profissional. Segundo ela, ainda existe na sociedade a cultura dos chamados "cursos elitizados", que no passado tinham uma boa remuneração, mas que hoje estão saturados.

"Hoje, o adolescente entra num curso superior sem ter muitas informações sobre o que realmente pode ser o futuro dele. Esses cursos 'elitizados', como é o caso de Direito, por exemplo, já estão saturados, e as faculdades formam anualmente uma quantidade imensa de profissionais que o mercado não tem condições de absorver", diz ela.

A orientadora profissional afirma que é importante começar a trabalhar em cursos que trabalhem a qualidade de vida, mas que também é preciso investir na formação pessoal, abrindo novos mercados. "Parto do princípio que o que define o sucesso de um profissional não é o mercado, mas o quanto que ele investe de tempo, de dinheiro e de estudos no curso que ele está fazendo. Mas também entendo que cursos como Direito e Engenharia precisam ser repensados, porque o mercado não tem mais como absorver esses profissionais", afirma.

O que estudar?

A dica de Angélica Dias é olhar a questão regional e não apenas limitar a busca de informações a cursos com potencial regional. "É importante olhar para cursos que não tenham essa característica elitizada, mas sim que têm espaço e mercado. Bons exemplos disso são a Gastronomia, a Estética e a Administração, que têm espaço e mercado", diz ela.

Uma possibilidade, segundo a coach, é olhar também para os cursos na modalidade tecnólogo, que têm duração menor do que os de bacharelado ou licenciatura e são focados na prática. Ela afirma que o importante é montar uma estratégia sobre para quem e para quê o estudante está fazendo o curso.



"Temos, por exemplo, o tecnólogo em Logística. Para a realidade do Pólo Industrial de Manaus, é uma realidade de contratação, mas o estudante ou profissional dessa área também depende de outros fatores, como a língua inglesa. É importante que se faça o link entre o curso que se está fazendo e quem, no mercado de trabalho, pode absorver essa formação", completa.

Dicas para a escolha certa

Quem está entrando na esteira de investir em cursos com foco na saúde e qualidade de vida é a Faculdade Martha Falcão | Wyden (FMF), que abre, a partir do segundo semestre de 2019, o bacharelado em Terapia Ocupacional. De acordo com o diretor geral da instituição, Patrício Barbosa, a tendência é fortalecer ainda mais a área de Saúde da instituição.

"Nossa previsão era de começar o curso de Terapia Ocupacional no primeiro semestre de 2019, mas a aprovação do Ministério da Educação saiu meio que em cima da hora, então não deu certo. Mas para o segundo semestre, vamos começar com tudo", diz o professor.

O gestor salienta que a Terapia Ocupacional é uma área que vai muito além da Fisioterapia, e é específica em cuidar do bem-estar. A Faculdade Martha Falcão já conta com os cursos de enfermagem, fisioterapia e nutrição na área de saúde, além do curso de direito, psicologia, design e publicidade, junto com os tecnólogos em design de interiores e design gráfico. "A intenção é formar profissionais de excelência que possam, de fato, trabalhar pela qualidade de vida das pessoas", completa o docente.



