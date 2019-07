Especialização em Direito Eleitoral da Ufam recebe inscrição

A prova de conhecimentos será no dia 5 de julho de 2019 | Foto: TV EM TEMPO

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por intermédio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), torna pública a abertura das inscrições para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no curso de Pós-graduação Lato Sensu de Especialização em Direito Eleitoral. Serão oferecidas 80 vagas.

As inscrições para o Exame de Seleção vão até o dia 21 de junho de 2019. Serão efetuadas através do formulário de inscrição , devidamente preenchido e entregue na secretaria da Faculdade de Direito, no Campus Universitário, setor Norte, na Avenida General Rodrigo Octávio, 6200, Coroado I, de segunda a sexta, no horário das 10 às 12h e das 13h30 às 17h.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União, disponível no endereço eletrônico do Tesouro Nacional . É obrigatório anexar ao formulário de inscrição o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição (exceto para os isentos). O candidato deverá solicitar a isenção da inscrição até o dia 14 de junho de 2019. As informações prestadas no requerimento de isenção da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.

A prova de conhecimentos será no dia 5 de julho de 2019, das 9h às 12h, na Faculdade de Direito (FD), no setor Norte do Campus. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos, recomenda a coordenação de pós-graduação da Faculdade.

Os interessados devem ler o edital completo. Acesse aqui .

*Com informações da assessoria

