Faculdade em Londres oferece bolsas de 50% em cursos de curta duração

A Pearson College London ocupa uma posição de destaque no mundo de negócios internacionais. Com sua estrutura moderna e corpo docente formado exclusivamente por PhDs e especialistas com experiência tanto acadêmica quanto profissional, a instituição oferece programas ministrados em inglês para alunos de diversas nacionalidades.

A faculdade, situada no coração de Londres, oferece ao aluno a oportunidade de entrar em contato com o ambiente cultural do Reino Unido e desenvolver conhecimentos relevantes para sua formação.

Até dia 30 deste mês, em parceria com a escola de negócios IBS Americas, a faculdade oferecerá bolsas de estudo de até 50% para brasileiros em seus cursos de curta duração. Com o benefício da bolsa, o investimento varia entre £1820 e £2345.

O curso de Contemporary Topics in Business Strategy, feito para graduandos e graduados com interesse na área de administração, discute o papel de jovens líderes e empresários na gestão das organizações, abordando temas como inovação, competitividade e uma visão global de negócios.

Para profissionais pós-graduados ou com experiência gerencial, o curso oferecido é Advanced Topics in Business Management. Os tópicos abordados são criação de estratégias, alcance de resultados e atribuição de valor a um produto ou serviço.

Inscreva-se nos programas!

Para participar do processo seletivo, o aluno deve enviar seus dados pelo Application Form clicando aqui , ou enviar um e-mail para info@ibs-americas.com . O retorno sobre a aprovação da bolsa será feito, via e-mail ou telefone, no prazo de duas semanas.

