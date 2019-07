Professora Eliana Hayden recebe homenagem na Aleam

Manaus - Eliana Hayden é professora em Manaus. Lotada na Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), recebeu homenagem, nesta terça-feira, 25, no plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), zona Centro-Sul.

Dos 31 anos em que Eliana trabalha como educadora na Semed, 18 deles foram dedicados a desenvolver um trabalho de prevenção e enfrentamento às violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Lotada no Gacpe, como assessora pedagógica, há 13 anos ela desenvolve projetos com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede municipal, de educação básica, com ações de prevenção, promoção e atenção à saúde e enfrentamento às violências nas escolas.

Para a servidora, a homenagem é o reconhecimento de um trabalho, não só dela, mas de um grupo.

“Este reconhecimento não é só meu, mas de toda equipe que desenvolve ações de combate e enfrentamento às violações dos direitos humanos. E a secretaria é uma grande apoiadora das nossas ações, que já fazem parte da proposta curricular da rede municipal de ensino e todas as unidades desenvolvem atividades com o tema”, comentou Eliana.

A deputada estadual Therezinha Ruiz foi a propositora da sessão, que homenageou 15 pessoas envolvidas no conjunto de normas que garantem a proteção integral das crianças e adolescentes, estabelecidos no ECA.

“É um enorme prazer homenagear pessoas que lutam pela preservação dos direitos das crianças e adolescentes como garante o Estatuto da Criança e Adolescente nesses 29 anos de existência. Esses profissionais desenvolvem trabalhos de acompanhamento e estão sempre atentos àquelas crianças que estão desprotegidas”, mencionou a deputada.

