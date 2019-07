Centro Educacional Pinocchio passam a contar com educação bilingue

Manaus - Neste ano, os alunos do Pinocchio Centro Educacional passaram a contar com uma novidade: a educação bilíngue. Voltada para a faixa etária dos pequenos, de 2 a 5 anos, a metodologia é oferecida em parceria com a Pearson Global School, que é considerada a maior empresa de educação do mundo.



“O segundo idioma é inserido no contexto do dia a dia da criança, então diariamente elas tem aulas com a professora bilíngue e todo o conteúdo é trabalhado de forma bastante lúdica para que o ensino aconteça naturalmente durante as brincadeiras, jogos e eventos”, destaca a coordenadora pedagógica da instituição, Úrsula Bessa.

Segundo a diretora das Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), Nelly Falcão, é na Educação Infantil que as crianças começam a experimentar o mundo fora do seu circulo familiar, fazem amizades, aprendem a conviver com as diferenças e a realizar descobertas