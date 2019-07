Programa Jovem embaixador 2020 está com inscrições abertas

A oportunidade de conhecer os Estados Unidos está nas mãos dos estudantes | Foto: Reprodução

Manaus- Estão abertas as inscrições ao Programa Jovens Embaixadores 2020, programa promovido pela Embaixada EUA Brasil que leva anualmente 50 estudantes da rede pública para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. É possível se candidatar à primeira fase do processo até 11 de agosto

Para quem deseja participar é preciso nunca ter viajado para os Estados Unidos, ter bom nível no domínio do inglês, estar cursando o ensino médio em escola pública, ter um excelente desempenho escolar e que esteja participando de algum projeto voluntário pelo período de um ano.

Os participantes precisam ter entre 15 e 18 anos, com o detalhe de ter a maior idade até 10 de janeiro de 2020. Outros itens que serão avaliados como a capacidade de comunicação e características individuais.

Como posso participar?

Os estudantes que se encaixam nos pré-requisitos citados precisam preencher a ficha de inscrição que está disponível nas redes sociais do programa ou no site até o dia 11 de agosto. Ao fazerem a inscrição receberão a resposta da aprovação para a segunda etapa.

Nesta fase há o envio dos documentos necessários, prova escrita e oral com os candidatos semifinalistas. A lista dos contemplados para o intercâmbio será divulgada no dia 31 de outubro e a viagem para os Estados Unidos acontecerá em janeiro de 2020.

O programa

Foi criado em 2002, com a iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos e tem como objetivo valorizar os estudantes de escola pública e que se destacam em suas comunidades. Na primeira semana de implantação do programa, os participantes visitam lugares históricos e pontos turísticos dos Estados Unidos. Até hoje são mais de 500 jovens beneficiados com a iniciativa.

Atualmente o projeto é realizado em todos os países do continente americano com o apoio do movimento Todos pela Educação e Canal Futura.

