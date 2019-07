UniNorte apresenta cursos em vídeos inspirado em Grey’s Anatomy

UniNorte lança site “Fora de Série”, inspirado em produções como Grey’s Anatomy e How to Get Away with Murder | Foto: Divulgação

Manaus - A UniNorte encontrou uma maneira criativa e inusitada de explicar os diversos cursos oferecidos pela instituição de ensino. Aproveitando o “boom” das produções na plataforma de streaming, a UniNorte lançou o site “Fora de Série”. Nele, os cursos são apresentados como trailers inspirados em séries que estão fazendo sucesso no país e os atores, em geral, são os próprios alunos. A novidade vem chamando a atenção e pode ser conferida no site https://www.uninorte.com.br/fora-de-serie/

Os filmes são produzidos pela agência Fermento, de Manaus. A publicitária Bruna Guimarães, que faz parte da equipe, explica que a proposta, ao buscar esse novo conceito, foi de produzir peças modernas, capazes de conversar com o público universitário, de forma simples e rápida. “A ideia surgiu quando visitamos os laboratórios da UniNorte. O investimento em equipamentos é visível. Brincamos que daria para gravar uma série de TV com a estrutura tecnológica que se tem ali”, afirmou.

Com o sucesso das séries de TV, a agência decidiu apresentar os cursos através de um site que lembra bastante o catálogo e o menu dos serviços de streaming. “Quando a pessoa clica, ela vai ter acesso às informações da coordenação, dos cursos e da escola que faz parte”, explicou Bruna.

O publicitário Erlan Bindá, também da equipe da agência, destaca que associar os vídeos às séries deu maior leveza ao conteúdo. “A gente buscou séries que tivessem alguma referência com os cursos que estavam sendo apresentados. No caso do curso de Direito, a inspiração é o ‘How to Get Away with Murder’. Na área da saúde, buscamos elementos de ‘Grey’s Anatomy’. São séries bastante conhecidas no mundo todo. Usamos referências de tapes, enquadramento e roteiro, fazendo com que as pessoas percebessem a similaridade, na hora que assistissem”, detalhou.

O primeiro vídeo do “Fora de Série”, exibido no dia 23 de abril, é uma produção de 3 minutos sobre o curso de Direito. O episódio “Advogados Fora de Série” mescla cenas de suspense, na simulação de uma aula do curso. Alunos egressos e atores contratados participaram do VT, inspirado na série “How to Get Away with Murder”. “O clima nas filmagens é de muita empolgação e divertimento”, comenta Bruna Guimarães.

O segundo episódio da série, o “Enfermeiros Fora de Série”, foi exibido no dia 17 de maio e possui 1 minuto e 44 segundos. O vídeo mostra um pouco do trabalho do profissional de Enfermagem e da estrutura do curso, mas bem no estilo da série “Grey’s Anatomy”. “Nesse vídeo tivemos que seguir diversas normas que os laboratórios de saúde exigem. Dentre elas, a forma como os alunos devem estar vestidos e até como manipulam os equipamentos”, observou.

Segundo a coordenadora de Marketing da UniNorte, Patrícia Alves, outros dois vídeos serão lançados nos próximos meses, abrangendo os cursos de Engenharia e de Administração. O projeto “Fora de Série”, de acordo com ela, tem uma longa caminhada pela frente, já que a UniNorte possui mais de 50 cursos em seu portfólio acadêmico e muitos ainda podem ser explorados de maneira audiovisual. “O que queremos é que os alunos valorizem e possam aproveitar, de forma acadêmica, toda a estrutura disponibilizada e que sintam orgulho de fazer parte de uma instituição que investe na educação e na formação profissional”, ressaltou.

