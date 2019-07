Quer fazer pós-graduação no México? Veja como conseguir bolsas

Para concorrer as vagas, os candidatos devem ter sido aceitos em um dos programas registrados no “Programa Nacional de Posgrados de Calidad" | Foto: Divulgação

Manaus - Procurando estudar fora do país? Esta é a oportunidade. A Organização de Estados Americanos (OEA) e o Conselho Nacional Mexicano de Ciência e Tecnologia (CONACYT) estão recebendo inscrições de estudantes da América do Sul interessados em fazer uma pós-graduação no México. As bolsas são para programas de mestrado e doutorado em instituições de ensino superior mexicanas, ministrados em inglês ou espanhol. As inscrições vão até outubro.

Serão disponibilizadas 227 bolsas de estudos para cursos de especialização, mestrado e doutorado, além de benefícios como assistência médica e ajuda de gastos adicionais. As bolsas cobrirão programas de pós-graduação em engenharia, ciência e saúde.

Os bolsistas receberão um valor mensal que vai de 10.274 pesos mexicanos (cerca de R$ 2.060) para especializações e até 15.411 pesos mexicanos (R$ 3.090) para doutorado. Além disso, terão direito a seguro de saúde básico enquanto estiverem no México e descontos das taxas de estudo de determinadas universidades.

Os melhores colocados receberão ainda um valor de US$ 1.200 (cerca de R$ R$ 4.580) para auxiliar na sua instalação no país.



Como funciona a bolsa

Para concorrer à bolsa, é necessário já ter sido aceito no programa de pós-graduação desejado. E vale notar que apenas os programas registrados no “Programa Nacional de Posgrados de Calidad” são elegíveis para as bolsas.

A lista dos programas elegíveis pode ser vista neste link. E, neste outro link, é possível ver todos os programas elegíveis que são ministrados em inglês.

Como são programas diferentes em universidades diferentes, os requisitos e prazos variam bastante. No entanto, todos eles exigem que o candidato tenha completado a graduação e demonstre um nível de proficiência em inglês ou espanhol. A bolsa também exige que os candidatos demonstrem média de 8 (em dez pontos) ou superior no seu histórico escolar.

Candidatura

O estudante deve solicitar à instituição de ensino superior que nomeie-o para concorrer às bolsas para pós-graduação no México | Foto: Divulgação

Uma vez aceito na universidade, o estudante deve solicitar à instituição de ensino superior que nomeie-o para concorrer às bolsas para pós-graduação no México.

Para poder concorrer, ele deverá enviar cópias da carta de admissão ao programa, do histórico acadêmico, do passaporte (ou outro documento de identificação), uma carta de próprio punho comprometendo-se a manter a excelência acadêmica, e finalmente uma cópia do visto.

Mais informações sobre os documentos exigidos para se candidatar à bolsa podem ser vistas aqui.

A candidatura deve ser feita até outubro de 2019, quando será realizado o comitê de alocação de recursos das bolsas. Os alunos escolhidos para as bolsas serão anunciados no dia 28 de novembro de 2019.

