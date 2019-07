Google oferece US$ 500 mil em bolsas para mestrado e doutorado

Até o dia 29 de julho o Google está recebendo inscrições para o Latin American Research Awards (LARA). O programa fomenta a pesquisa científica nas áreas de Ciências da Computação, Engenharia e campos relacionados do conhecimento. As bolsas contemplarão professores universitários e os alunos responsáveis pelos projetos aprovados.

Ao todo são US$ 500 mil em bolsas distribuídas ao longo de 2019. Na categoria de mestrado, os estudantes receberão um valor mensal de US$ 750 (equivalente a cerca de R$ 2.880) e os professores, de US$ 675 (R$ 2.600). Já no doutorado, os alunos receberão US$ 1.200 (R$ 4.610) por mês, e os professores, US$ 750 (R$ 2.880).

O projeto de pesquisa deve ser elaborado entre estudantes e professores, com o tema que desejam desenvolver ao longo do ano com a bolsa do Google. Serão aceitos projetos nas áreas de Geonavegação / Mapas; Interação entre humanos e computadores; Recuperação, extração e organização de informações (incluindo gráficos de semântica); Internet das Coisas (incluindo cidades inteligentes); Machine learning (aprendizado de máquinas) e data mining (mineração de dados); Dispositivos móveis; Processamento de linguagem natural; Interfaces físicas e experiências imersivas; Privacidade; Outros tópicos relacionados a pesquisas na web;

Para saber as orientações da empresa sobre como redigir uma proposta para o programa, visite este link. A ideia é que a proposta identifique um problema específico e apresente expectativas sólidas sobre os resultados esperados, diferenciando-se de outros trabalhos na mesma área.

Estudantes interessados em realizar mestrado ou doutorado nessas áreas em outro país da América Latina, também podem se inscrever. Porém, precisa já ter sido aceito na universidade de destino. A proposta de pesquisa deverá ser submetida pelo professor daquela universidade, apontando o brasileiro como seu aluno naquela instituição.

A candidatura pode ser feita por meio deste formulário online, com proposta de pesquisa enviada em formato PDF.

