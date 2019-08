Vídeo: Prefeitura de Manaus inaugura creche na zona norte de Manaus

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Nesta quarta-feira (25) a Prefeitura de Manaus inaugurou a creche Professora Edith Monteiro Porto, localizada no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Esta é a terceira creche inaugurada em 2019, na unidade serão atendidas 160 crianças de um a três anos de idade.

A estrutura da unidade foi toda pensada para as crianças, a creche possui nove salas de aula de atividades de multiuso e fraldário.Segundo a secretária de educação do município Sheila Schweickardt, as creches são o pontapé inicial para melhoria de ensino e vão ajudar as famílias que não têm onde deixar as crianças.

Segundo o prefeito de manaus Arthur Virgílio Neto, outras creches ainda devem ser entregues até 2020, totalizando as 30 prometidas pela prefeitura.

Cerca de 52 mil crianças devem ser atendidas em creches e centros municipais de Educação infantil e unidades mistas da rede municipal.

